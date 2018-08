Raprobot krijgt op Lowlands een kans voor het grote publiek

De robot is ontwikkeld door wetenschappers van het Meertens Instituut en de Universiteit van Antwerpen. Zij willen onderzoeken of er een formule bestaat voor hiphopteksten. "Als je iets wilt leren over vliegen, kun je vogels bestuderen, maar je kunt ook een vliegtuig bouwen. In plaats van rapteksten analyseren gaan we ze zelf maken", zegt taaltechnoloog Folgert Karsdorp over het onderzoek.

De robot is getraind met tienduizenden Engelstalige hiphopteksten en kan met die kennis zelf nieuwe raps produceren. MC Turing, vernoemd naar de wiskundige Alan Turing, kiest zijn woorden op basis van verschillende modellen. Het is aan de festivalbezoeker om te bepalen welke tekst de beste flow heeft.

Dezelfde onderzoekers deden vorig jaar een experiment met robot Asibot. Die schreef onder begeleiding van Ronald Giphart een literair verhaal. Karsdorp en zijn team wilden daarna een andere woordkunst bestuderen.

Karsdorp: "Rap is extra interessant, omdat het zo virtuoos is. Er komen veel nieuwe woorden in voor en het is verhalender dan andere muziek. Rapcultuur is vanuit antropologisch perspectief wel onderzocht, maar over rapmuziek zelf en met name het gesproken woord is weinig bekend."

Het publiek op Lowlands mag in een ander experiment een gok wagen welke teksten afkomstig zijn van een rapper van vlees en bloed en welke door de computer gegenereerd zijn. Misleidt MC Turing het publiek? Dan is de test geslaagd, zegt Karsdorp. "Dan is het mogelijk op basis van neurale netwerken overtuigende rapmuziek en overtuigende kunst te maken."