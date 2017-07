Rappers die het opnamen voor homo's. Dat kon niet kloppen

De Wit had het maandag bij Beau van Erven Dorens over het homohuwelijk, eindelijk toegestaan in Duitsland, ook al had Angela Merkel tegengestemd. Dat begreep medechristen De Wit maar al te goed. Flex, Boef en Ali niet. 'Waar maak je je druk om', 'Leven en laten leven, ja toch?', en 'Een hoop kinderen zouden graag Paul de Leeuw als vader willen hebben', wierpen de rappers De Wit in het gezicht.

Rappers nog wel. Die het opnamen voor homo's. Dat kon niet kloppen, dachten ze bij de nieuwsredactie van RTL Nieuws. Onverschrokken togen de koene journalisten ter Twitter. Daar was dissonantie natuurlijk snel gevonden, en RTL citeerde wel zeker twee (!) anonieme (!) fans van de rappers die Boef, Ronnie en Ali hypocrisie verweten. Echt wel dat ze homo's haten! Heerlijk, 'ophef in rappersland', RTL had weer een clickhitje. Waarmee de redactie meer haar eigen bekrompen visie op hiphop bevestigde dan dat hier journalistiek bedreven werd.

Hoop

Dat rappers homofoob zijn, is een hardnekkig vooroordeel. En dit is beslist geen betoog om het tegendeel te bewijzen, er zijn vervelende voorbeelden genoeg. Zowel Nederlandse als Amerikaanse rapteksten zijn doorspekt met scheldkanonnades over fags en faggots. Berucht is een oud interview waarin 50 Cent aangaf zich 'niet comfortabel' te voelen in de nabijheid van homo's ('maar lesbiennes zijn cool'). En Quavo van rapgroep Migos betwijfelde de geloofwaardigheid van net uit de kast gekomen collega-rapper iLoveMakonnen. Diens teksten over een verleden als drugsdealer geloofde Quavo niet langer: het was toch zeker niet mogelijk om én crimineel én homo te zijn?

Popjournalist Craig Jenkins schreef hierover voor cultuurblog Vulture, over hoe hij, hiphopfan en homo, worstelde met de diepgewortelde homofobie in zijn eigen cultuur. "Alsof je tegen een stroom op waadt die ingaat tegen de essentie van je eigen ik." Jenkins begreep waar het vandaan kwam - in de betonnen jungle, waar hiphop ontstond, gold het recht van de sterkste. In die subcultuur was geen plek voor wat afweek van de norm - mannelijk, viriel en zeer heteroseksueel. Dat anno 2017 hiphopiconen als Frank Ocean of iLoveMakonnen openlijk homo durven zijn geeft enige hoop, concludeerde Jenkins, maar er is nog een lange weg te gaan.

Wat dan in ieder geval niet helpt, lief RTL: het zoeken van ophef als die er niet is. Het is intens triest dat de beste bedoelingen van Boef, Ronnie Flex en Ali B ondersneeuwen in nepnieuws, op basis van wat homofobe anonieme twitteraars. Ergens is het óók treurig dat die bedoelingen het eigenlijke nieuws waren. Maar, inderdaad, hip-hop is op de goede weg.

