Rapper Winne wil mensen naar het licht brengen: ‘Rappers zijn de preachers van deze tijd’

“Alles wat mijn hogere ik voedt, alles wat mijn connectie met de Schepper sterker maakt, is welkom. Ik heb niet alleen de Bijbel maar ook de Koran en de Bhagavad Gita in huis. Alles is mogelijk. Ook de evolutie kan onderdeel uitmaken van Gods plan.”

“In 2005 werd ik op basis van één demootje door een label getekend. Ineens stond ik daar, op het podium, en ik kreeg alle aandacht. Natuurlijk wil ik gezien en gehoord worden, maar ik heb nooit iemands afgod willen zijn. Iedereen is een ster. Ik ben een every-day-guy , niks meer of minder dan een ander, maar ik kan dat podium nu wel gebruiken om mensen naar het licht te brengen. Rappers zijn de preachers van deze tijd. Het is moeilijk om de jeugd de kerk in te krijgen of voor politiek te interesseren, maar ze komen bij ons wel naar die boodschap van liefde luisteren.”

“Je zult mij niet horen vloeken. Ik geloof sterk in de kracht van woorden. Mijn album heet niet voor niets Oprecht Door Zee. Biggie (The Notorious B.I.G., Amerikaanse rapper, 1972 - 1997, AV) gaf zijn plaat de titel ‘Ready to Die’ mee. Drie jaar later werd hij doodgeschoten.”

“Als ik aan het werk ben, sta ik negen van de tien keer centraal. Ik treed op, ik begeleid als eigenaar van het Couture33-label andere artiesten en ik ben één dag in de week docent aan de Herman Brood Academie. Na alle aandacht, al die gesprekken, de energie die het me heeft gekost, móet ik gewoon tijd voor mezelf inruimen. Ik heb structuur nodig. Structuur geeft me rust, focus en controle. Ik begin elke ochtend met een gebed. Dan dank ik God dat ik in een gezond lijf wakker ben geworden en dat er weer een dag vol mogelijkheden voor me ligt. Daarna maak ik mijn bed op, neem wat te drinken en luister via YouTube naar mensen die me inspireren. Ik heb lang naar de preken van Joel Osteen geluisterd en de laatste tijd spreken de video’s van Tom Bilyeu, waarin hij high performers interviewt, me heel erg aan. Pas daarna pak ik mijn telefoon of luister ik naar het nieuws. Ik bepaal dus zelf de toon van de dag. En zo sluit ik hem ook weer af. In stilte. En ik probeer altijd te bidden voor ik ga slapen.”

V Eer uw vader en uw moeder

“Mijn ouders zijn gescheiden toen ik één jaar oud was. Mijn moeder is daarna samen met mij naar Nederland gegaan. Mijn vader is later gekomen. In mijn herinnering is hij altijd in de buurt geweest, ze hebben ook nooit voor mijn neus ruzie gemaakt of slecht over elkaar gesproken, maar ik geloof dat ze niet echt op een prettige manier uit elkaar zijn gegaan. Maar, hee, dat zijn mijn zaken niet. Wat voor mij telt, is dat er een goede fundering is gelegd: mijn vader en moeder houden allebei van mij. Dat heb ik altijd geweten.

“Mijn moeder was pas eenentwintig toen ze hier kwam, moest alles in haar eentje uitzoeken. Ik was haar eerste kind: ze mocht niets verkeerd doen, alles moest perfect zijn. Het gevolg daarvan is dat ze mij, tot mijn vijftiende, zestiende, heel erg kort heeft gehouden. Voor de kinderen die ze met haar nieuwe vriend kreeg – ik heb twee broertjes, acht en elf jaar jonger, en een zusje met wie ik zelfs twintig jaar scheel – is ze veel minder streng geweest.

“Ik ben pas op mijn vijfentwintigste het huis uit gegaan, misschien ook omdat ik me een soort ouderfiguur voelde; ik moest er voor mijn broertjes en zusje zijn. Laatst kwam ik erachter dat ik die rol in feite altijd op me neem: ik ben het eerste kind, de oudste broer, de wijze vriend, de coach. Ik voel me verantwoordelijk voor alles en iedereen, ook voor het welzijn van mijn moeder. De sterke band – gesmeed toen we nog met z’n tweeën op dat eilandje woonden bij wijze van spreken – is er nog steeds. We spreken elkaar bijna elke dag. Het zijn geen diepgaande gesprekken, het is meer zoiets als even checken: ben je oké? Ja, jij? Ik ook. Wat doe je? Ik zit op de bank. Lekker slapen zo? Ja. Jij ook. Tot morgen.

“Bij het eren van mijn ouders, denk ik in eerste instantie aan mijn moeder. Misschien heb ik nog niet echt de kans gehad om mijn vader te eren. Een paar jaar geleden – het was in een periode dat we elkaar maar weinig zagen – zijn we aan mijn keukentafel gaan zitten om te praten. Mijn vader is zachtaardig, gul, heeft beslist de intentie om het goede te doen, maar het is hem nooit geleerd om over zijn emoties te communiceren. Zo zit ik zelf ook een beetje in elkaar. Ik ben niet klagerig of claimerig, ik laat de dingen vaak in het midden liggen, maar als je allebei zo bent ingesteld en niemand het initiatief neemt, wordt er maar weinig echt besproken of uitgediept. We komen er wel; het gesprek waaraan we toen zijn begonnen, duurt nog steeds voort.

“In mijn liedje ‘Schoonheid’ rap ik alleen nog over mijn moeder, mijn broertjes en mijn zusje, maar er gaat zeker ook een track komen waarin het over de relatie met mijn vader zal gaan. Of hij trots is? Zeker. Het grappige is dat mijn moeder weinig laat merken van haar trots, terwijl mijn vader juist niet kan ophouden anderen erop te wijzen dat ik zijn beroemde zoon ben. Hoewel ik van haar soms iets meer erkenning zou willen, kan ik bij hem juist geïrriteerd raken. Het voelt net alsof hij me met een spotlight achtervolgt, snap je? Als ik op het podium sta, ben ik Winne, de artiest. Zodra ik onder de mensen ben, heet ik weer gewoon Winston en heb ik helemaal geen behoefte meer aan al die aandacht. Ik wil zelf bepalen wanneer de spotlights aan en uit gaan.”