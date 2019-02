Rapper Post Malone bleek in Ziggo Dome niet zo onwetend als hij zich voordoet

Op Drake na was Post Malone de meest gestreamde artiest van het afgelopen jaar. Maar behalve een van de populairste artiesten ter wereld is Post Malone een van de meest verguisde. Maandag gaf de Amerikaanse rapper zijn eerste van twee optredens in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Een ellenlange reeks schandalen en schandaaltjes begon ermee dat hij zichzelf vergeleek met de zwarte basketballer Allen Iverson en eindigde voorlopig bij de uitreiking van de Grammy's, twee weken geleden. De kans om zich voor een miljoenenpubliek uit te spreken tegen de op handen zijnde uitzetting van collega-rapper 21 Savage, met wie hij zijn grootste hit 'Rockstar' maakte, liet Post Malone onbenut.

Malone is zelden te betrappen op een sterke taalvondst of een diepzinnige gedachte en daar loopt hij graag mee te koop. In interviews benadrukt hij dat hij zijn fans weinig betekenisvols te bieden heeft. Laakbaar wellicht, maar op een bepaalde manier ook verfrissend. Hij is hoe dan ook een ster in het schrijven van pakkende refreintjes, wat zijn liedjes ondanks de gortdroge beats erg aantrekkelijk maakt. Zijn stem heeft een venijnig randje - soms is het meer rand dan stem - en vormt een fraai contrast met de verleidelijke melodieën.

Het optreden in Amsterdam verloopt maandagavond opvallend sober. Belangrijkste decorstuk is de speciaal voor deze avonden ontworpen pyjama met oer-Hollands motief: tulpen, molens, een vrouw met het oudste beroep ter wereld en natuurlijk een cannabisblad. Verder draait het om Malone en zijn microfoon. Handjes en aanstekers hoeven niet de lucht in, de sitdown blijft ons bespaard en het is niet nodig B te antwoorden wanneer hij A roept. Dat Malone niet groots uitpakt past perfect bij zijn luie imago, maar dwingt hem tegelijkertijd juist om keihard te werken; er is niets of niemand om zich achter te verschuilen. Het gaat hem uitstekend af.

Naar de wc Malone mag graag zingen over auto's, horloges en vrouwen, maar hij is op zijn best als er iets op het spel staat. Precies de betekenisvolle liedjes over de keerzijde van de faam ('Blame it on me') en een verbroken relatie ('Better now') behoren tot de hoogtepunten van de avond. 'Misschien is dit een goed moment om naar de wc te gaan,' zegt Malone op de spaarzame momenten dat hij zich tot zijn publiek richt. Zichzelf begeleidend op een akoestische gitaar klinkt hij vervolgens als een anonieme Youtuber die een vergeten B-kantje van John Denver covert. Niet onverdienstelijk, maar zeker niet uitzonderlijk. Na 'Rockstar' - ook vanavond blijft 21 Savage onbenoemd - slaat Malone zijn gitaar stuk op het podium. Het is het grootste rockcliché ter wereld en precies dat maakt het beeld zo sterk. De rapper snapt dondersgoed dat hij hiermee zijn wereldhit een ironische lading meegeeft en daarmee heel zijn oeuvre in een ander daglicht stelt. Post Malone mag geen intellectueel zijn, maar zo onwetend als hij zich voordoet is hij evenmin.

