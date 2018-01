Rapper Boef biedt excuses aan op Noorderslag, rel blijft uit

Vanavond stond hij op Noorderslag, dat hem niet wilde boycotten omdat Boef een ‘relevante en actuele artiest is’ vooraf was er de angst dat de show voor heftige reacties zou zorgen - maar die bleven uit. Vooraf was op sociale media onder meer opgeroepen de rapper met bier te bekogelen.

Daarom kwam er vooraf geen bier de zaal in. Er was een extra beveiligersbarrière opgeworpen voor de kleine zaal in de Oosterpoort, waar Boef om kwart voor tien zou beginnen. Geen bier gooien op Boef dus. Van het alternatief - een boycot door het publiek bleek geen sprake, de zaal zat voor aanvang ramvol. Iedereen wilde aanwezig zijn bij de meest controversiële artiest van de avond.

Ik distantieer mij volledig van ik heb gezegd. Het was dom. Rapper Boef

Dus stond hij er. Met een korte introductie, met knipsels over alle ophef en erna kwam met het enige wat hij kón doen: excuus op rap gezet. Zijn versie van het verhaal op rammende beats, kwetsbaar de armen gestrekt. Stout glimlachend even, na de verse dat hij ‘nooit meer kon vliegen met Corendon’ maar ook pissig, over dat ‘festivals hem annuleerden’ die hem nooit hadden geboekt.

Het publiek keek even met verbazing toe, en knikte toen welwillend. Na het openingsnummer volgde het echte excuus:

“Ik distantieer mij volledig van wat ik heb gezegd. Het was dom. Maar ik zal nooit jullie ideale schoonzoon worden. Gewoon Boef man!” De rapper vervolgde daarop zijn hitshow, maar toonde met het speciaal gemaakte 'excuusnummer' vooral dat hij de ontstane ophef rond zijn persoon achter zich wil laten. Toen de verwachte controverse uitbleef, stroomde de zaal een stuk leger.

