Rapper Boef bedankt zijn volgers en deelt uit

Dwars door Spanje scheurt hij deze week, om zijn zomerhit 'Hola' te laten horen aan feestende vakantievierders in Lloret de Mar, Albufeira en op Majorca. Maar rapper Boef (25) denkt ook aan financieel gezien minder goed bedeelde fans, die thuis moeten blijven. Gisteren verlootte de artiest uit Alkmaar een vijfsterrenreis voor drie personen onder zijn Instagramvolgers, inclusief vijfhonderd euro zakgeld.

"En toen dacht ik bij mezelf, wat vinden alle mensen leuk om te doen, wat zorgt bij iedereen voor plezier? Een vakantie. Het is zomer, ik ben in het buitenland, net zoals bijna heel Nederland. Daarom wilde ik een vakantie binnen Europa verloten onder volgers die hard toe zijn aan vakantie, maar niet de middelen hebben om te gaan."

"Dik toch? Op Instagram heb ik afgelopen weekend de grens van één miljoen volgers overschreden. Ik kon het niet geloven. Mijn fans had ik gezegd dat ik wat leuks zou doen als ik die mijlpaal zou bereiken. Ik wilde ze iets teruggeven, want door hun steun ben ik hier gekomen.

"Ik ben hier zo druk dat ik de twaalfduizend reacties niet allemaal kon lezen. Uit een selectie die mijn management me heeft gestuurd, heb ik Jalisa uitgekozen als winnares. Haar bericht raakte me echt. Dat meisje heeft het moeilijk gehad dit jaar, haar moeder was ziek, lymfklierkanker. Ik gun hun een vakantie, samen met een vriendin."

"Ik neem volgers mee shoppen en dat soort dingen. Het is geven en nemen, begrijp je. Mijn fans maken mijn succes, en dan is het belangrijk om te laten zien dat je dat waardeert.

"Nee, ik ga eerlijk met je zijn. Ik doe dit soort acties al tweeënhalf jaar. Kijk, de media geven er nu pas aandacht aan. Daar ben ik blij mee, maar het is niet zo dat ik ineens een vakantie weggeef om mijn reputatie te beschermen ofzo.

Ga je zelf nog op vakantie eigenlijk?

"Voor nu is het moment er niet om rust te pakken. Eerst ga ik nog een album droppen, na de zomervakantie als iedereen terug is en weer naar school gaat. Dan begin ik eind september eindelijk met mijn eerste tour door Nederland. Daar ben ik echt excited over.

"Maar in november is mijn agenda even leeg en ga ik naar Thailand, mijn favoriete bestemming. Daar hangt echt een goeie sfeer."

Luister hieronder naar de zomerhit 'Hola' van Boef en L'Algérino