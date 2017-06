Raphaël Pichon's Stravaganza d'amore: muzikale opwinding

De Florentijnse Medici-dynastie staat natuurlijk bovenal bekend als bankiersfamilie avant la lettre. Maar deze invloedrijke Renaissance-prinsen en -pausen, met hun zakken vol gouden florijnen, stonden ook aan de wieg van de opera. Wel zo toepasselijk misschien, omdat opera nog altijd de duurste kunstvorm bij uitstek is.

In die luxueuze operawieg van de Medici's lagen aan het eind van de zestiende eeuw nogal wat zuigelingen van diverse pluimage te krijsen. Na wat kruising en voortplanting leidden die uiteindelijk tot de volwassen opera zoals we die nu kennen.

Een van de sterksten onder die nieuwe borelingen was het intermedium - of zoals de Italianen het noemen: intermedio. Dat was een volledig gezongen en gedanst tussenspel bij een toneelstuk. Men probeerde erin de praktijk van het Griekse theater, waarover niet al te veel bekend was, na te bootsen.

De intermedi met humanistische inslag groeiden gestaag uit tot spectaculaire evenementen, waarin muziek, zang en theatertechnieken samensmolten in vaak allegorische verhalen. Op het laatst overbloesemden ze de toneelstukken waarbij ze als decoratie gedacht waren volledig.

'Hoofdwerken'

Raphaël Pichon en zijn ensemble Pygmalion zijn op zoek gegaan naar die voorlopers van de opera. Vorig weekend excelleerden Pichon en zijn musici nog in het Holland Festival met een exuberante uitvoering van Monteverdi's 'Mariavespers'. Pichon, zelf ooit countertenor, is een nieuwe, opwindende naam in de barokke muziekwereld.

Hij ging dus op zoek naar de muziekdramatische producties die voorafgingen aan Monteverdi's 'Orfeo' (Mantua, 1607), het vroegste meesterwerk in de operaliteratuur. Hoe kon het, vroeg Pichon zich af, dat in deze 'Orfeo' al zoveel kracht en schoons samenkwam terwijl het genre pas in de kinderschoenen stond? Hij koos voor de periode 1589-1611, de tijdspanne tussen de Florentijnse premières van de intermedi bij 'La Pellegrina' en Marco da Gagliano's 'La Dafne'. Van alles wat hij vond aan intermedi, tussenvormen en echte opera's stelde hij zelf vier nieuwe intermedi samen.

Er klinkt vocale en instrumentale muziek van liefst twaalf verschillende componisten, allemaal pioniers in het rijke Florence

Een gouden vondst. Zo focust Pichon in het eerste intermedio op Caccini's 'Il rapimento di Cefalo' (1600), in het tweede op Da Gagliano's 'La Dafne' (1611), in het derde op Peri's 'L' Euridice' (1600) en in het vierde op 'La Pellegrina' (1589) van De' Cavalieri en Malvezzi. Hoogtepunten uit deze 'hoofdwerken' doorspekt Pichon met legio muzikale zijweggetjes, het ene nog verrassender en mooier dan het andere. Er klinkt vocale en instrumentale muziek van liefst twaalf verschillende componisten, allemaal pioniers in het rijke Florence.

Van de allereerste overgeleverde opera - Jacopo Peri's 'L'Euridice' uit 1600 - bestond ooit al eens een opname, maar nu pas, onder Pichons handen komt deze muziek volledig tot zijn recht. Met zijn virtuoze ensemble van zangers en musici weet hij de muzikale opwinding tijdens die fameuze eeuwwisseling volledig hoorbaar te maken.