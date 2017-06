Ragazze Quartet is voor de duvel niet bang

Het was donker in de zaal en in het publiek kon je een speld horen vallen. Misschien werd er hier en daar zelfs wel geknikkebold, niet omdat het een saaie avond was in het Muziekgebouw aan 't IJ, maar omdat de ideale muziek klonk voor het slapengaan: Crumbs 'Dream Sequence'.

Het Holland Festival besteedt dit jaar in het bijzonder aandacht aan de Amerikaan George Crumb. Twee weken geleden speelde pianiste Margaret Leng Tan een nieuw werk van de componist: 'Metamorphoses, Book I'. De andere Crumbavond vormden de 'Images', waarvan 'Dream Sequence' deel uitmaakt, het hoofdbestanddeel. Op het schaars verlichte podium brachten leden van het Ives Ensemble een belletje uiterst zacht tot klinken en hoorden we een schuchtere cello. De violiste durfde haar stok nauwelijks op de snaren te laten rusten en uit de vleugel kwam het exotische geluid van een Japanse koto. Crumbs genuanceerde timbres werden haarfijn aangevoeld.

Onstuimig ging het eraan toe in 'Black Angels', een werk voor elektronisch versterkt strijkkwartet waarin ook gongs en een glasharp tot klinken worden gebracht. Het is misschien wel een van Crumbs beste composities, en typisch een uitdaging voor het Ragazze Quartet dat voor de duvel niet bang is. De dames zaten voor een scherm met een videoprojectie gemaakt door platform 33 1/3 - een sterk vormgegeven enscenering die de waaier aan klankkleuren complementeerde.

Vondst: het bespelen van de glazen gebeurde achter het doek en leverde een attractief schaduwspel op. Naast de 'Images' (ook 'An Idyll for the Misbegotten' stond op de lessenaars) waren daar spirituals uit 'A Journey Beyond Time', sopraan Claron McFadden op het lijf geschreven. Begeleid door inventief spel van Slagwerk Den Haag ging ze buitengewoon lenig te werk. Alles volmaakt getimed.

