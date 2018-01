Raduan Nassar weet de ruzie tot kunst te verheffen

Raduan Nassar



Bijbelse landbouw

Vert. Harrie Lemmens

Prometheus; 192 blz. € 19,99





Een glas woede

Vert. Harrie Lemmens

Prometheus; 80 blz. € 12,99

Met twee boeken tegelijk wordt de Braziliaanse auteur Raduan Nassar nu bij ons geïntroduceerd. Dat werd hoog tijd: Nassar is inmiddels 82, in Frankrijk en Duitsland werden zijn boeken jaren geleden al vertaald, en terecht. Naast zijn werk als kledinghandelaar, konijnenfokker, journalist en boer schreef Nassar een schitterend oeuvre bij elkaar.

Afgezien van de twee nu vertaalde boeken uit de jaren zeventig, bestaat dat trouwens uit niet meer dan een paar verhalen en een enkel essay. Maar het is wel zo eigenzinnig dat de schrijver er in 2016 de Camões-prijs voor ontving, de belangrijkste literaire bekroning in de Portugeestalige wereld.

Het oudste boek van deze twee, de roman ‘Bijbelse landbouw’ uit 1975, moeten we volgens de schrijver lezen als een omgekeerde versie van de parabel van de verloren zoon. Het is het verhaal van de jonge André, die een onderdrukkend patriarchaal gezin en zijn incestueuze liefde voor zijn zuster Ana is ontvlucht. Zijn oudste broer Pedro haalt hem uit een armetierig logement terug naar huis, waar de confrontatie met zijn vader tragisch eindigt.

Achtergronden van de personages

Over de achtergronden van de personages komt de lezer weinig te weten. Uiterlijk, kleding, dagelijkse bezigheden, familie en vrienden, Raduan Nassar verspilt er amper woorden aan. We vernemen alleen dat de man zich sociaal de mindere voelt van de vrouw. Al even karig is de beschrijving van het decor. Het verhaal speelt zich af rond een huis buiten het stadscentrum, er is wat huishoudelijk personeel, en dat is de informatie waarmee we het moeten doen. Toch heb je dankzij de mooie karaktertekening van de hoofdpersoon als lezer nooit de indruk een schematisch, bijna abstract verhaal te lezen.

De stomende liefdesscène tussen de hoofdpersonen waarmee het verhaal opent, blijkt in alle opzichten slechts een voorspel: wanneer de vrouw na afloop in haar auto wil stappen, valt het oog van de man op zijn heg. Onthutst ziet hij dat mieren die onherstelbaar hebben toegetakeld. De man ontsteekt hierover in woede tegen de vrouw. Het is een ongewone aanleiding voor een ruzie tussen minnaars, maar Karel van het Reve mocht er graag op wijzen: juist een dergelijk onlogisch detail maakt een verhaal levensecht en overtuigend. De vrouw reageert ironisch-laconiek op de uitval van haar minnaar, waarna deze pas goed in razernij ontsteekt.