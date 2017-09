Radiohead meets Hans Zimmer

De befaamde Britse altrockband werkte samen met de beroemde Duitse filmcomponist, die schreef voor films als 'Gladiator', 'Interstellar' en 'Dunkirk'. De muzikale mastodonten staken de koppen bij elkaar voor de soundtrack van de BBC-natuurdocumentaire 'Blue Planet II', die, zoals de titel doet vermoeden, zich inderdaad onder (en vlak boven) het wateroppervlakte afspeelt.

Het is niet eens zo'n heel vreemde samenwerking: Radiohead-gitarist Jonny Greenwood schreef al meerdere filmcomposities, en ook zanger Thom Yorke is bezig met een soundtrack, voor een horrorfilm.

Het is geen compleet nieuw nummer, maar een bewerking van Radiohead's 'Bloom', van hun album 'The King of Limbs' (2011). Het voorheen elektronische ratelnummer is uitgekleed. Zimmer voegt er zijn karakteristieke zware, trage cello-arrangementen aan toe, die langzaam aanzwellen. Niet voor niets is zijn muziek belangrijk voor sciencefictionfilms als 'Inception' en 'Interstellar', waarin de componist zo goed het oneindige drama van het alsmaar uitdijende heelal weet uit te drukken.

Zo'n zelfde aanpak past ook bij de mysterieuze dieptes van de wereldzeeën, blijkt uit het nummer, en uit de bijbehorende trailer voor de documentaire waarin bultruggen in slowmotion opduiken uit het water. Die ruisende golven, de cello's van Zimmer, de zang van Yorke - en ja, inderdaad, ook het gepeins van Sir David Attenborough: hoe mooi wil je onze planeet hebben?