Radicale Russische orthodoxen bestrijden romantische film over de tsaar

“Ik ging naar de film”, was zijn laconieke commentaar na arrestatie. De actie was een protest tegen de film ‘Matilda’ van regisseur Aleksej Oetsjitel, die pas eind oktober in première gaat en overigens niet in de getroffen bioscoop.

Nicolaas II wordt als een god vereerd

De film gaat over de verhouding die Ruslands laatste tsaar Nicolaas II voor zijn huwelijk had met de bevallige ballerina Matilda Ksesjinskaja, en dat wekt de woede van radicale religieuze monarchisten als Moerasjov. Eerder werden al Molotov-cocktails gegooid naar de studio van Oetsjitel, en afgelopen week gingen twee auto’s in vlammen op vlakbij het kantoor van zijn advocaat. Nicolaas II is door de Russisch-orthodoxe kerk heilig verklaard om zijn martelaarsdood in 1918, toen hij en zijn gezin werden vermoord door de bolsjewieken.

De kerk zit met de luidruchtige protesten in de maag en houdt zich op de vlakte. Het verzet komt uit een radicale maar invloedrijke vleugel binnen de kerk, die op gespannen voet staat met de leiding. Nicolaas II wordt er als een god vereerd.

De vaak antisemitische orthodoxe monarchisten stellen zijn lijden en dood gelijk aan dat van Christus. De tsaar was in hun ogen volmaakt en onfeilbaar. Seks voor het huwelijk, zoals vertoond in de film, strookt niet met dat plaatje.

Bekijk hieronder de trailer van 'Matilda'.

