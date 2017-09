Racisme is soms een woord met een troebele betekenis

Een voorbeeld daarvan stond afgelopen weekend in Trouw. De scheidend theoloog des vaderlands definieerde racisme als "een ideologie die mensen onderverdeelt in 'rassen' en die het 'witte ras' superieur verklaart".

Lees verder na de advertentie

De aanhalingstekens maken de interpretatie lastig, maar uit de toevoeging 'die het witte ras superieur verklaart' is op te maken dat hier geen definitie van racisme in het algemeen wordt gegeven, maar van wat bekendstaat als wit racisme.

Interessant is de omschrijving van racisme als een ideologie. Is dat niet wat te veel eer?

Dat is een vrij jonge term, die onze taal heeft overgenomen uit het Engels. In die taal is white racism rond 1940 ontstaan ter aanduiding van het racisme van mensen met een witte identiteit. Dat is misschien een adequatere term dan 'wit ras', zeker nu biologen geen rassen meer onderscheiden in de soort die homo sapiens heet.

Interessant is voorts de omschrijving van racisme als een ideologie. Is dat niet wat te veel eer? Ligt er echt een hele ideeënwereld of een doorwrocht leerstelsel aan ten grondslag? Of is racisme in feite een alledaags kwaad dat bestaat uit het neerkijken op en discrimineren van anderen op grond van hun etnische afkomst en daarmee samenhangende uiterlijke kenmerken, ongeacht waar dat uit voortkomt: angst, onwetendheid of – soms inderdaad – een vals gevoel van superioriteit.

Ook een prangende taalkwestie? Mail naar tdb@taalbank.nl.

Lees hier meer afleveringen van de taalrubriek.