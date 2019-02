R. Kelly vast, borgsom een miljoen

R. Kelly wordt verdacht van seksueel misbruik. De 52-jarige zanger zou vier vrouwen, onder wie drie tieners, hebben misbruikt. De beschuldigingen aan Kelly's adres zijn "verontrustend", zei de rechter volgens Reuters. Naast de hoogte van de borgsom bepaalde de rechter ook dat Kelly geen contact meer mag hebben met minderjarigen.

Lees verder na de advertentie

De artiest zou al jarenlang vrouwen misbruiken. Een aantal van zijn vermeende slachtoffers deed hun verhaal in de documentaire Surviving R. Kelly. In de zes uur durende Lifetime-documentaire Surviving R. Kelly, die een kleine twee maanden geleden werd uitgezonden, vertelden verschillende vrouwen over hun aanvaringen met de I Believe I Can Fly-zanger.

De rechtszaak draait tot nu toe om vier slachtoffers, van wie er drie minderjarig waren ten tijde van het misbruik. Hoewel de advocaat van de zanger beweert dat er geen bewijs is, zegt de aanklager over DNA-materiaal te beschikken. Sperma van Kelly zou aangetroffen zijn op het shirt van zijn kapster. Ook een video waarop te zien is hoe Kelly seks heeft met een 14-jarige is in handen van de aanklagers.

Volgens zijn advocaat Steven Greenberg deed Kelly niets verkeerd. "Hij is een onschuldig man."