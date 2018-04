Pynk van Janelle Monae, een niet-schunnige ode aan het 'roze in het midden'

Net als die hit van Aerosmith is ook dit één grote ode aan 'het roze in het midden' - maar dan eens niet bezien vanuit schunnig, mannelijk perspectief.

Met haar nieuwe album in aantocht werpt de Amerikaanse r&b-ster Janelle Monáe zich nadrukkelijk op als voorvechter van vrouwenrechten. Nadat haar eerder dit jaar verschenen single 'Make Me Feel' door de lesbische gemeenschap al werd onthaald als hun nieuwe lijflied, zal diezelfde achterban ook staan te jubelen om haar 'PYNK'. Die eveneens de vagina salueert, maar dan eens op trotse, vrouwelijke, eerlijke toon. Dat valt op, in een door mannen gedomineerde muziekwereld.

De stof voor de vaginabroeken komt van de Albert Cuypmarkt

Nou is dit, en het feit dat het door Grimes gestuwde deuntje goed te pruimen is, al reden genoeg 'PYNK' tot liedje van de week uit te roepen. Maar er is nog iets bijzonders aan de hand - zoals dat de videoclip door de Nederlandse Rietveld-alumni Emma Westenberg is gemaakt. In die clip zien we Monáe en haar danseressen in nu al iconische broeken voorbij komen. Vaginabroeken, inderdaad.

En dat die zijn ontworpen door de Nederlandse ontwerper Duran Lantink, die de roze stof ervoor kocht op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam, mag eveneens niet onvermeld blijven.

