Publieke omroep wil af van afhankelijkheid reclamegeld

“Laten we kijken of er compensatie kan komen voor reclamevrije kinderprogrammering en ga na of dit vervolgens ook op onze onlineplatformen kan worden doorgevoerd”, aldus Rijxman. “Als dit werkt en dit vanuit Den Haag blijvend kan worden gecompenseerd, kunnen we doorpakken.” De NPO heeft last van dalende reclame-inkomsten. Op dit moment wordt volgens Rijxman een vijfde van het NPO-budget hieruit betaald. “Willen we een publieke omroep zonder reclame, dan kost dat ongeveer per persoon 80 cent extra per maand”, zei ze.

Lees verder na de advertentie

Het afgelopen jaar bezuinigde de publieke omroep op programma's als onder andere Andere Tijden, Brandpunt en Tegenlicht. Dit gebeurde nadat omroepminister Arie Slob (ChristenUnie) weigerde de tegenvallende reclame-inkomsten van de publieke omroep te compenseren.

Vernieuwing Rijxman pleitte verder voor vernieuwing van het publieke omroepbestel. Ze herhaalde daarbij ook een eerdere wens, het toekennen van zendtijd en budget aan omroepen niet langer te laten afhangen van het aantal leden. “Geef de bestaande omroepen, en dus ook de aspirant-omroepen WNL, PowNed en Human, een erkenning, ongeacht het ledenaantal en verlos ze zo van de noodzaak om veel geld te steken in ledenwerfcampagnes.” Het aantal leden van de omroepen daalt. De bestuursvoorzitter vindt dat het niet moet draaien om de grootte van de omroep maar om de beste programma's. “De vraag die daarbij hoort is of de huidige financiële garanties die er nu voor omroepen zijn ook tot de juiste balans in de programmering leidt.” Rijxman meent dat er nog te veel geluiden zijn in de samenleving die nu niet of onvoldoende worden gehoord.

Lees ook: