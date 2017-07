Protestanten protesteren nergens meer tegen (behalve tegen de afkorting PKN)

De oplossing voormalig gereformeerd PKN-lid werd een paar keer aangedragen als alternatief voor gereformeerde PKN'er. Ook in het alternatief protestant van gereformeerden huize of gereformeerde protestant kunnen sommigen zich vinden.

Waar is het maken van dat vroegere onderscheid nog goed voor?

Wat vooral opvalt, is dat nogal wat lezers meldden moeite te hebben met de afkorting PKN zelf. Ze zullen zich nooit PKN-lid of PKN'er noemen. De bezwaren variëren van 'Men hoort dan al gauw KPN'er en denkt dat je voor de telefoon komt' tot 'Waarom zouden we een afkorting gebruiken: vroeger noemden we ons toch ook geen NHK'er of GKN'er, maar hervormde of gereformeerde'.

Die 'oude' aanduidingen blijken nog steeds gebruikt te worden: 'Ik ben gereformeerd én lid van de PKN'. Lokaal kerkt men dan in de gereformeerde kerk, die op zijn beurt landelijk aangesloten is bij de PKN. Verreweg de meeste reageerders blijken er de voorkeur aan te geven zich simpelweg protestant of protestants te noemen. 'Waar is het maken van dat vroegere onderscheid nog goed voor?' Vanuit dat perspectief is de fusiekerk aardig geslaagd in het vormen van eenheid. Slechts een enkeling protesteerde tegen het woord protestant: 'Ik protesteer toch nergens tegen.'

