Proosten met een vooroorlogs biertje

Het bier spat uit het glas, rook kringelt uit zijn pijp, het vest zit strak gespannen om zijn lijf. Dit zou ook een oude reclame-affiche van een bierbrouwer kunnen zijn, maar het is een tekening, in 1917 gemaakt door de kunstenaar Leo Gestel. De afgebeelde man is de kunstverzamelaar Piet Boendermaker, die ook de mecenas was van de kunstenaars van de Bergense School waartoe Gestel behoorde.

Het was zijn laatste vooroorlogse biertje dat hij kennelijk had bewaard voor dit moment

Het Stedelijk Museum Alkmaar heeft deze frivole tekening gekocht tijdens de veiling van de collectie van het echtpaar Kamerbeek bij Christie's in Amsterdam. Trouwe bezoekers van het museum zullen dit werk herkennen, want het hing daar al eens, als bruikleen. Het is een zeer gewenste aanwinst voor het Alkmaarse museum, dat een belangrijke collectie werken van de Bergense School bezit, waaronder ook een groot deel van het oeuvre van Leo Gestel.

Gestel en Boendermaker onderhielden warme banden. Ze leerden elkaar in 1910 kennen. Waarschijnlijk was die ontmoeting gearrangeerd door de Amsterdamse kunstverzamelaar J. F. S. Esser. Boendermaker werd een vaste bezoeker van het Amsterdamse atelier van Gestel in de Tweede Jan Steenstraat. Die ging hem ook adviseren bij zijn kunstaankopen. "Mee door hem heb ik leeren zien. Telkens nam hij me mee naar de ateliers van zijn confraters", vertelde Boendermaker later.

Gestel maakte wel vaker trefzekere en ook grappige tekeningen van Boendermaker. Dit portret geeft de band tussen de kunstenaar en zijn mecenas goed weer, zegt Eva Groentjes van het museum. In 1925 was het gedaan met hun vriendschap, toen Gestel een buitenechtelijke verhouding begon met de dochter van Boendermaker.

Dat Boendermaker zo nadrukkelijk geniet van zijn biertje, heeft een reden. Het was zijn laatste vooroorlogse biertje dat hij kennelijk had bewaard voor dit moment. Op de achterkant van de tekening schreef Leo Gestel: 'De groote schilderijenverzamelaar Piet Boendermaker aan zijn laatste glas bier, vóór het oorlogsbier'.

