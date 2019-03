Prodigy-zanger Keith Flint (1969 - 2019): muzikale pionier die niet zong maar krijste

Flint was vanaf de oprichting in 1990 bij The Prodigy betrokken, eerst als danser en vanaf 1996 als tekstschrijver en zanger. Met zijn rauwe stem brulde en krijste hij zijn lyrics de zaal in, op een achtergrond van opzwepende beats en psychedelische elektronische geluiden. Zelf sprak hij liever niet van ‘zingen’, maar van ‘vocale expressie’. De tekst deed er inhoudelijk niet toe, vond hij. “Als het maar goed, hard en snel klinkt. Het gaat meer om de herrie die ik maak dan om wat ik probeer te zeggen.”

De controverses lagen bij Flint voor het oprapen. Zo voorzag hij het nummer ‘Firestarter’ (1996) van een zwart-wit videoclip waarin hij in een lege, donkere metrotunnel stond te headbangen met een zwart opgemaakt gezicht en een indringende blik. De BBC haalde de clip van de buis nadat ouders hadden geklaagd dat hun kinderen er angstig van werden.

Omstreden was ook de keiharde video van ‘Smack my bitch up’ (Sla m’n bitch kapot), met naakte vrouwen die klappen kregen en met veel bloederig gekots boven toiletpotten. Muziekzender MTV weigerde de clip te vertonen. Het nummer was afkomstig van het doorbraakalbum ‘The Fat of the Land’ (1997), waarmee de band grote invloed kreeg op andere artiesten.

Flint groeide op in een gebroken gezin. Als tiener werd hij door zijn vader op straat gezet. Hij leefde zo wild mogelijk, om achteraf geen spijt te hebben van wat hij allemaal had laten liggen.

Vandaag regende het verslagen reacties uit de muziekwereld. De bandleden noemden Flint in een verklaring ‘een echte pionier, een vernieuwer, een legende’. The Prodigy stond net aan de vooravond van een internationale tournee, ter promotie van het zevende album ‘No Tourists’. In augustus zouden ze op Lowlands optreden. Het is onzeker of dat nog doorgaat.