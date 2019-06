Probeer de ‘baby amarone’ eens

We waren uitgenodigd bij een neef die goed kan koken. Maar belangrijker dan het eten zou deze keer de wijn zijn: amarone! Hij had het er al lang over, hoe heerlijk hij die vond. Maar prijzig (de Noordoost-Italiaanse wijn kost meestal meer dan 40 euro) dus alleen geschikt voor een wel heel bijzondere avond.

Een paar dagen voor het diner zou plaatsvinden, deed ik boodschappen bij de Lidl. En ja hoor, ook daar stonden flessen amarones in het schap voor het luttele bedrag van 9,99 euro: Amarone della Valpolicella classico 2014. Zou hij die al gezien hebben? Of kan zo’n supermarktwijn toch niet tippen aan die dure van mijn neef?

Na drie tot 5 vijf jaar zijn deze baby amarones al heerlijk

Drie dagen later moest ik toegeven: dure amarone is beter. Die van de Lidl is minder smaakvol, maar wel nog altijd een prima wijn voor een goede prijs. De kwaliteit van de amarones zit ’m erin dat de druiven corvina, molinara en rondinella na de pluk in oktober nog 120 dagen te drogen worden gelegd. Het vocht trekt uit de druiven, de suikers krijgen meer kans, de kleur wordt donkerder en de smaak kersen, kaneel en chocola intenser. Ook het alcoholpercentage loopt op tot soms wel 16.

Bij een goed diner – want je moet bij zo’n volle wijn wel fatsoenlijk eten – zou ik best nog eens amarone willen schenken. Maar 40 euro? Nee, dan liever de goedkopere alternatieven. De Lidl biedt uitkomst, maar gelukkig zijn er ook de ripasso’s, ofwel ‘baby amarones’. Deze wijnen worden gemaakt door gewone wijn uit de streek Valpolicella te laten vergisten met de most die overblijft van de amarone. De smaak, kleur en volheid slaat zo over op de ­ripasso. Probeer de Casa Nostra Valpolicella ­Ripasso Superiore eens. Na drie tot vijf jaar is-ie heerlijk, ook gewoon bij een pasta bolognese.