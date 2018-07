Prinses Laurentien in haar allereerste baan: als tv-maker

Laurentien mocht bij het Max-programma ‘Eindredactie’ als eerste van twee bekende Nederlanders een programma maken voor NPO1 (volgende week Bennie Jolink). En voorafgaand aan haar programma van 13 minuten kregen we het maakproces te zien.

Aardig bedacht van Max om ook eens bij het tv-maken achter de schermen te kijken. De amateurs hebben al in zoveel ambachten hun tanden gezet: bakken, bouwen, dansen, zingen, fotograferen en springen - maar tv-maken, dat neemt iedereen altijd voor lief.

Ik zat maandag toch vooral in detail te kijken hoe de prinses zich gedroeg en presenteerde. Met haar organisatie Lezen & Schrijven tegen laaggeletterdheid kon ze als bestuursvoorzitter natuurlijk lezen en schrijven, maar hoe verhoudt ze zich tot vreemde mensen met wie ze in drie weken een heel programma in elkaar moet draaien?

Ze kwam fris binnen - wat een leuke vrouw. Ze keek haar redacteuren eens goed aan, herhaalde hun naam bij de handdruk en wilde al meteen koffie voor hén gaan halen. Alleen het bekakte accent herinnerde er nog aan dat deze lachende vrouw op kurkhakken een prinses was.

Met een handcamera laat prinses Laurentien de burelen zien van het omroep Max-programma ‘Eindredactie’. © screenshot tv

Alhoewel, niet helemaal. Het begon allemaal met een redactievergadering waarin zij haar idee presenteerde. (“Het was echt een waanzinnige vergadering. Jeetje we zijn echt drie keer de aarde om gegaan!”, lacht ze in de handcamera). De maatschappelijk betrokken prinses had bedacht iets te doen met het groeiende probleem van eenzaamheid onder ouderen. Ze wist ook al een begin: concreet met een wit bankje waarop ze vaak een man ziet zitten. Kijken we wel naar de mensen op zo’n bankje?, is haar vraag.

Mooi thema, maar een onderwerp is nog geen verhaal, dat beseffen beginners vaak niet. Behalve een begin is ook een invalshoek nodig en verhaallijnen om het geheel in te kaderen. Scherpe keuzes maken! Maar zij wilde juist dat haar programma voor alle doelgroepen zou zijn én niet saai voor haar twaalfjarige dochter. Ik wenste haar in gedachten veel succes. De ruim 1,3 miljoen kijkers van het ervoor geprogrammeerde ‘Groeten van Max’ houd je niet zomaar vast.

Aangedaan tijdens redactie-overleg. © screenshot tv

En opeens zag ik het, daar in die vergadering: ze is gewend om de lakens uit te delen. Zij oppert iets en zet in stilte zelfverzekerd een punt. Ze wacht het effect van de stilte af. En ze weet: de prinses heeft gesproken.

Zou ze zich daarvan bewust zijn? Als ik met een compleet team van regisseur, producers, camera- en geluidsmensen en redacteuren zou werken, zou ik hen vrágen hoe je zo’n thema het beste aanpakt. De redactie moest meermaals tegengas geven voor ze akkoord ging met naast een oudere ook een frisse maar eenzame 37-jarige in beeld.

Prinses Laurentien spreekt een voice-over in, die klonk ‘alsof ze de troonrede uitsprak’, maar ook die kritiek kon ze hebben. © screenshot tv

Maar Laurentien blijft een prettig typ. Toen de regisseur erop stond dat zij de voice-over insprak, zag zij de meerwaarde niet (ik vermoed dat het hem om de ‘verkoopwaarde’ ging). Ze klonk bovendien ‘alsof ze de troonrede uitsprak’, maar ook die kritiek kon ze hebben.

Haar programma was best aangrijpend, maar ik bleef met vragen over eenzaamheid zitten. En hoe maak je zo’n item nu écht spannender? Tv-maken is toch een vak apart.

