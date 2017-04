Prinses Diana kan trots zijn op haar jongens

“Het zou net zo gewoon moeten zijn om te praten over geestelijke gezondheid, als over fysieke gezondheid”, vindt de Britse prins William. En de Amerikaanse zangeres Lady Gaga is het helemaal met hem eens. Ze spraken elkaar de afgelopen week via de computer, hij in de studeerkamer van Kensington Palace, zij in de keuken van haar villa in Beverly Hills.

Lees verder na de advertentie

Er is veel te lang gezegd dat je zwak bent als je angstig bent”, zei prins William. “Dat je faalt als je de problemen die je in het leven tegenkomt niet aankan.”

Lady Gaga schreef onlangs in een openhartig bericht aan haar fans dat ze al jaren kampt met depressie. William vond het heel dapper van haar. “Ik was er ook best nerveus over”, bekende de zangeres. “Het is moeilijk om te zeggen dat ik elke morgen verdrietig en vermoeid wakker word en vol angsten zit terwijl er alleen maar dingen in mijn leven zijn om blij van te worden en trots op te zijn. Ik zou gelukkig moeten zijn, maar ik ben het niet. Je schaamt je ervoor, maar je kunt er niets aan doen.” Erover praten is de enige oplossing, weet Lady Gaga. “Er is veel te lang gezegd dat je zwak bent als je angstig bent”, zei William. “Dat je faalt als je de problemen die je in het leven tegenkomt niet aankan.” Hij heeft het niet zo met die stiff upperlip waar zijn landgenoten zo trots op zijn.

Tekst loopt door onder video

Gevoelens doen er niet toe Het filmpje van het gesprek tussen ‘rock & royalty’ is onderdeel van een campagne die William en zijn vrouw Kate hebben opgezet om psychische problemen bespreekbaar te maken. “We kwamen erachter dat bij heel veel andere zaken waar we ons voor inzetten – problemen van daklozen, verslaafden en veteranen – psychische problemen de oorzaak zijn”, vertelde hij Lady Gaga. Nog veel meer aandacht trok het interview met Williams broer Harry dat eerder in de week verscheen in The Daily Telegraph. Daarin vertelt hij hoe de dood van zijn moeder, prinses Diana, een paar jaar geleden een ‘totale chaos’ in zijn hoofd veroorzaakte. In de familie van William en Harry deden gevoelens er niet erg toe. Wie herinnert zich niet het beeld van de twee jongens, 15 en 12 jaar, die achter de kist van hun moeder door Londen liepen, hun blik strak op de grond gericht. Aangestaard door tienduizenden langs de kant van de weg. William en Harry liepen tussen hun vader prins Charles, hun oom earl Spencer en opa prince Philip in, maar geen van de mannen sloeg een arm om ze heen. En blijkbaar gebeurde dat later ook niet. Diana was degene geweest die haar jongens knuffelde. Je zult ervan versteld staan hoe positief mensen reageren en hoe blij ze zijn dat je eindelijk je problemen onder ogen ziet

Hulp zoeken William omschreef de dood van zijn moeder deze week als een schok die nooit meer is opgehouden. “Mensen denken dat een schok niet zo lang kan duren. Maar ik voel het twintig jaar later nog steeds.” Zijn broer Harry besloot destijds nooit meer na te denken over zijn moeder. “Daarmee kreeg ik haar toch niet terug.” Hij stopte al zijn emoties weg en werd de feestprins: vrolijk, sportief, ondeugend. Tot vier jaar geleden. Toen kreeg hij opeens angstaanvallen tijdens officiële verplichtingen. “Een vluchten- of vechten-reactie, soms wilde ik ook zomaar iemand in elkaar slaan. Er volgden twee jaar van complete chaos in mijn hoofd, ik snapte zelf niet wat er met me aan de hand was. Toen zei mijn broer – bless him – dat het tijd werd om hulp te zoeken.” Dat deed Harry, aanvankelijk met gemende gevoelens. “Maar ik kwam erachter dat ik bij een grote club hoor.” Nu vertelt hij zonder schaamte dat hij ‘behoorlijk vaak’ met een psycholoog gepraat heeft. En met vrienden en familie. “Ik kan mensen niet genoeg aanmoedigen hetzelfde te doen. Je zult ervan versteld staan hoe positief mensen reageren en hoe blij ze zijn dat je eindelijk je problemen onder ogen ziet.” Ook al stierf Diana toen haar zoons nog jong waren, ze heeft hen veel geleerd. Zij wist in haar tijd ook al de nodige taboes te doorbreken – ze sprak openlijk over haar eetstoornis, ze pakte de hand van een aids-patiënt toen iedereen nog dacht dat je daardoor besmet kon worden. Ze besefte dat zij in haar positie de mening van mensen werkelijk kon beïnvloeden. En haar zoons weten dat ook. Ze mag trots op ze zijn.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.