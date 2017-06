Primeur: de mummie is een mysterieuze vrouw

Om meteen maar met het grootste nieuws te beginnen: de mummie uit de titel, die we sinds 1932 al in vele incarnaties in de bioscoop zagen, wordt voor het eerst gespeeld door een vrouw. Ze heet Ahmanet, en ze is een Egyptische prinses die ooit werd gepasseerd om farao te worden. Ahmanet zon op wraak, en werd als zondares levend gemummificeerd. 5000 jaar later staat ze op uit haar graf, nog steeds heel boos. De bloedige strijd om goed en kwaad die volgt, wordt in hartje Londen uitgevochten.

De Frans-Algerijnse actrice Sofia Boutella is prachtig in de monsterlijke titelrol. Een mysterieuze verschijning met dubbele pupillen die over haar hele lichaam, inclusief haar gezicht, is gekalligrafeerd. Een primeur dus voor Hollywood om het geliefde filmpersonage door een vrouw te laten vertolken, al waren de makers duidelijk nog niet klaar voor een échte hoofdrol, die wordt opgeëist door Tom Cruise. Als verkenner in het leger raakt hij betrokken bij de ontdekking van de sarcofaag en de herrijzenis van de mummie.

De 54-jarige actieheld slaat zich kranig door het bizarre avontuur, waarbij hij niet alleen door Ahmanet, maar ook door een Egyptologe wordt geadoreerd. Dat laatste geldt niet voor Marwan Kenzari, die hem als helper van een doorgedraaide neurochirurg in de kraag grijpt. Het is een aardige bijrol van de Nederlands-Tunesische acteur die we kennen van 'Rabat' en 'Wolf'. Kenzari is met vier avonturen op rij inmiddels behoorlijk ingeburgerd in Hollywood.

