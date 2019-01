Prima thrillerserie ‘Bullets’ kent een late, veelbelovende cliffhanger

Op eigen kracht maken de Belgen goede detectiveseries. Maar wie in een klein land echt groot wil worden, moet de grens over, hebben ze zich gerealiseerd. Noordelijk. Ze lieten Nederland links liggen en staken door naar Scandinavië met zijn thrillertraditie. Resultaat: de Belgen zijn nog weer beter op dit punt dan Nederland. Dat werd al pijnlijk duidelijk in de mooie reeks ‘The Team’, die het tot twee seizoenen schopte. Brussel was een van de decors van internationale misdaadonderzoeken, in een samenwerking met onder andere Denemarken.

Lees verder na de advertentie

Langzamerhand wordt de kijker duidelijk dat Madina in potentie veel gevaarlijker is dan de door­sneed­rugs­smok­ke­laar

In Bullets speelt Brussel een kleinere rol, als de plek waar moslimvrouw Madina Taburova wordt gedwongen met een valse identiteit drugs te smokkelen. De bestemming is Finland en dat land is het belangrijkste decor van deze serie. Dat is best gedurfd, want het land is op dit punt toch minder ver dan Denemarken of Zweden. De kijker zal de Finse acteurs die in deze serie te zien zijn niet snel herkennen.

Kwetsbaar In Finland krijgt Madina, gespeeld door de Duits-Turkse actrice Sibel Kekili die eerder te zien was in ‘Game of Thrones’, te maken met geloofsgenoten die haar het terrorisme in willen trekken. Maar dat gaat zomaar niet. Illustratief voor haar karakter is haar uitspraak ‘ik wil niet de kogel zijn, maar de schutter’. Langzamerhand wordt de kijker duidelijk dat deze Madina in potentie veel gevaarlijker is dan de doorsneedrugssmokkelaar, maar ook dat ze gedreven wordt door duistere krachten die haar eigen leven in Aghanistan al grondig op zijn kop zetten. Madina, door Kekili goed gespeeld, want afwisselend kwetsbaar en afschrikwekkend, krijgt al snel een waardige tegenhanger. Dat is Mari Saari, een Finse politievrouw die dan wel niet uit een heftige oorlogssituatie komt zoals Madina, maar die evengoed een donkere jeugd heeft gehad. Zonder ouders en andere familie leeft ze voltijds een undercoverleven. Haar ­bazin gebiedt haar aan te pappen met Madina, om uit te zoeken welke terroristische actie er gepland staat.