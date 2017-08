Prettig onthaast stilstaan bij de tijd

Of we onze tijd maar willen inleveren. En daar gaan ze: horloges, smartphones in een (genummerde) plastic zak. In 'De Denderende Tijd' van Nieuw Utrechts Toneel word je én gedwongen de controle los te laten én geconfronteerd met de vraag wat tijd is en wat die met je doet.

Feiten en fictie, filosofische gedachten en huiselijke beslommeringen wisselen elkaar in hoog tempo af

Het idee is gebaseerd op een historische gebeurtenis. Op 15 februari 1894 mislukte een mogelijke aanslag op het Koninklijk Observatorium te Greenwich, waar precies tien jaar eerder de nulmeridiaan was vastgesteld als ijkpunt van de tijd. De bom ging voortijdig af. Het enige slachtoffer was de bomdrager zelf, de Franse anarchist Martial Bourdin.

In hun voorstelling onderzoeken theatermakers Greg Nottrot en Floor Leene de nooit achterhaalde motieven van de aanslagpleger. Met als inzet hun eigen opvattingen en relatie. Feiten en fictie, filosofische gedachten en huiselijke beslommeringen wisselen elkaar in hoog tempo af. Doorsneden met muzikaal commentaar van zanger en musicus Pascal van Hulst.

Vooral dat laatste zorgt voor een dimensie, die de voorstelling uittilt boven een al te persoonlijke benadering. Hoe hilarisch en herkenbaar ook, het gekibbel over beider totaal verschillende omgang met de tijd dreigt soms de overhand te krijgen. Van Hulsts intermezzo's roepen het privékarakter vaak net op tijd een halt toe, terwijl Nottrots uitbundigheid en Leenes kalmte elkaar net prettig in balans houden.

Dat wordt door het drietal mooi gedaan in een zanderige, half begroeide Utrechtse kom. 'De Denderende Tijd' speelt in de grootste bouwput van Nederland waar hijskranen de toekomst, een heel nieuw stadsdeel, uit de Romeinse grond trekken.

Zo komen toen en nu terloops ook in beeld. Inclusief een tijdreisdiner en puzzelspel om zelf aan een tikkende tijdbom te ontsnappen is het aldus een zeer verzorgd zomers totaalspektakel. Met voldoende tijd om, even onthaast, bij die tijd stil te staan.

T/m 27-8: www.nieuwutrechtstoneel.nl

Tickets: www.nutinleidscherijn.nl

