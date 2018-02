Prei op z'n Frans: Elegant en subtiel

Ook lekker: vervang de olijfolie door hazelnoten- of walnoten-olie. En als u dat te heftig vindt, hou het dan voor de helft op olijfolie. Restjes vinaigrette bewaart u in een jampotje in de koelkast.

Over sjalotten gesproken: 'Het drama van de mensheid grijpt ons dikwijls naar de strot. Maar wie verdiept zich ook eens in het lot van de sjalot?'(Drs. P)

Degeneratie en makelaardij,

knolraap en lof, schorseneren en prei

Heel onze wereld wordt één woestenij,

knolraap en lof, schorseneren en prei

Alleen een woordkunstenaar als Drs. P weet prei te laten rijmen op 'makelaardij', en daarmee ook nog eens een wereld op te roepen van lompe huisjesverkopers, met hun prietpraat vol 'authentieke details' (ouwe meuk) en 'speelse indeling' (onhandig en onlogisch) plus hun lawaaiige scootertjes. Alhoewel, die waren er dertig jaar geleden waarschijnlijk nog niet, ten tijde van dit lied.

Over lomp gesproken: velen van u kennen prei vooral als boerse krachtpatser. De heel lange, donkere winterwoestenij moeten we het zien uit te houden met die stevige witgroene stronken, armeluisvoer voor in de stamppot of erwtensoep, goedkope vulling van dure zakjes met voorgesneden wokgroenten.

Maar prei kan juist ook heel elegant en subtiel zijn. Kijk maar naar de Fransen. Een van de bekendste Franse prei-klassiekers is 'poireaux vinaigrette': prei met een olie-azijndressing en vaak ook met eiermimosa, wat een stuk fijnbesnaarder klinkt dan ons 'geprakt ei'. Het werkt het beste met zo dun mogelijke (jonge) preien, niet met van die armdikke winterjoekels. En dan ook nog eens liefst met alleen het witte en lichtgroene gedeelte, niet het taaie donkergroen. Het is zowel warm, lauwwarm als koud lekker als voorgerecht. Als u daarna nog een soepje serveert, bent u die avond helemaal onder de pannen. Bijvoorbeeld de knolrapensoep uit aflevering 1 van deze serie, dan is de Drs.P-cirkel bij dezen weer rond.

Zelf maken?