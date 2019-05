Praktische poëzie: wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt

Een bundel nuttige gedichten - wat een goed idee! Want, leuk hoor, poëzie, maar wat héb je er eigenlijk aan? Edward van de Vendel biedt in dit boek oplossingen voor praktische problemen, zoals: ‘Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt’ en ‘Wat je moet doen als je je naam niet mooi vindt.’

Die opzet leidt tot veelal humoristische gedichten die speels buiten de lijntjes kleuren. Hoewel Van de Vendel gericht gebruik maakt van rijm, ritme en alliteratie, overheerst toch een spreektalige losheid, die in combinatie met de jij-vorm de indruk wekt dat de dichter tegen je praat. De gedichten lenen zich daardoor uitstekend voor hardop en met enig theatraal lef voordragen - sterker: zo komen ze nóg beter uit de verf, blijkt uit een performance van Van de Vendel op YouTube.

Inhoudelijk zwieren de gedichten opgewekt associërend door de kronkelbochten van diens originele fantasie, maar blijken uiteindelijk toch een heldere clou te bevatten.

Vaak wekt de dichter in verrassende metaforen dingen tot leven. Een sok wordt ‘een slang die zijn prooi maar niet door weet te slikken’, een zwembad de minnares van de zwemmer: “Thuis ruik je nog / het chloor van haar zoen”, en huisraad wil dansen: “Mokkenrock-’n-roll, / kopjeshiphop, / lampensamba”.

Een enkel gedicht raakt aan gevoeliger onderwerpen - daar hadden er meer van in mogen staan. Over een dementerende grootvader (‘Opa heeft een gummend hondje in zijn hoofd’), bekoelde vriendschap (‘we hebben daarna veel minder geappt, / ons gesprek was verlept’) en een huilende moeder (‘je hoeft niets te begrijpen, / niets te vragen. / Je hoeft haar alleen maar / te schragen’ - een enkele keer klinkt het rijm, zoals hier, geforceerd).

De illustraties van Martijn van der Linden, weerspiegelen Van de Vendels vrolijke vindingrijkheid: elk gedicht is knap in een andere stijl geïllustreerd. Potloodtekeningen, stempeltechniek, illustraties met waterverf en pen, enzovoort. En er zijn sterke beelden bij, zoals het hersenpanloze hoofd van de dementerende opa, met een hond erop.

Deze sprankelende bundel bewijst zonder meer het nut van poëzie, niet alleen omdat je na lezing weet wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt, maar ook omdat je de wereld door nieuwe ogen ziet - en dat is toch vooral wat goede poëzie vermag.

Oordeel: vrolijk en vindingrijk, sprankelende bundel.

Edward van de Vendel

Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt

Ill. Martijn van der Linden. (Querido; 69 blz. € 17,99. Vanaf 9 jaar. ) Vanaf 28/5.

