Prachtige film over een Vlaamse markies in de Amazone

Op 25-jarige leeftijd vertrok de Vlaamse markies Robert de Wavrin (1888-1971) naar Zuid-Amerika. Hoe dieper hij de jungle in trok, hoe interessanter het werd. Hij ontmoette vele verschillende, bijna verdwenen indianenstammen, begon ze te fotograferen en filmen en ontwikkelde zich in de jaren twintig en dertig tot een pionier van de visuele antropologie. Dankzij Grace Winter, zelf etnograaf en als onderzoekster werkzaam op het Koninklijk Belgisch Filmarchief, werd zijn werk herontdekt.

Lees verder na de advertentie

Samen met editor Luc Plantier maakte ze een formidabele documentaire over de pijp rokende aristocraat die zijn kasteel in Ronsele verliet om diep in het Amazonewoud het dagelijks leven van indianen vast te leggen, en een schat aan foto's en films na te laten. Als eerste legde hij het Tzantza-ritueel vast van het koppensnellende Shuar-volk. Maar wat zijn werk zo speciaal maakt is dat hij vooral geïnteresseerd was in dagelijkse gewoonten en gebruiken. In tegenstelling tot kolonisten was hij ook niet uit op onderdrukking of uitbuiting.