Powneds bitcoinfeestje: kijkt het Commissariaat voor de Media even mee?

Zelden was ik na de eerste tien minuten van een documentaire zo opgejut: wat ben ik een dombo dat ik nog niet in die bitcoin-wereld zit. Want daar zoefden we dan in de dikke Audi van crypto-handelaar Robin. Zijn achternaam werd niet genoemd, maar die begint vast met een U gezien de initialen op z’n Louis Vuitton-spullen. Robin was op weg naar de garage om een proefrit te maken met een nog dikkere Mercedes: dat model was altijd zijn jongensdroom geweest en nu eindelijk binnen bereik. Aldus de 21-jarige.

Lees verder na de advertentie

En hij was in de documentaire niet het enige jonge mens dat sprak over niet meer hoeven werken en mooie huizen kopen dankzij dat goddelijke geld dat je toevalt wanneer je in de wereld stapt van bitcoins, blockchains en cryptomining.

Nieuwe goudkoorts Officiële beleggingsreclame heeft altijd dat verplichte zinnetje over ‘geen garanties qua in het verleden behaalde resultaten’. In deze onevenwichtige docu werd de andere kant van de medaille niet opgezocht. Er kwamen zes Nederlanders in beeld die ongetwijfeld allemaal een veel spannender leven hebben sinds ze in de opwindende wereld van de cryptovaluta zitten. Maar het waren zonder uitzondering succesverhalen. Het eerbetoon aan al deze vrije jongens - en een enkel meisje - mocht niet worden bedorven De kans om ten onder te gaan aan deze nieuw goudkoorts - die wel wordt vergeleken met de zeventiende-eeuwse tulpenmanie - werd na precies een uur een keertje aangestipt. Toen zei een van de goudhaantjes wel eens gehoord te hebben dat er ook mensen bestaan die al hun geld kwijtraakten aan de bitcoin. Ook werd een kort fragment getoond uit ‘EenVandaag’ waarin Reinier Pollmann (Autoriteit Financiële Markten) woorden bezigde als ‘speculatieve bubbels’ en ‘harde koersval’. Maar verder moest het eerbetoon aan al deze vrije jongens - en een enkel meisje - niet worden bedorven.

De andere kant van de medaille Terwijl er zo veel meer over de bitcoinwereld valt te zeggen dan dat sommigen er inderdaad schatrijk mee worden. Zo beweert Robin in een filmpje op de Powned-site dat je met crypto mining ‘in principe niet kan verliezen’. Maar neem alleen al het nieuws uit februari over het faillissement van het eerste grote Nederlandse miningbedrijf Koinz Trading. Het was vermoedelijk één groot piramidespel. En dan zijn er ook al die verhalen over witwassing en terrorismefinanciering. En over het elektriciteitsverbruik dat komt kijken bij de bitcoin-industrie: al die zoemende bitcoin-machines over de hele wereld verbruikten eind vorig jaar al meer energie dan heel Ierland. Het effect van de bitcoin op de klimaatverandering zou wel eens erger kunnen zijn dan dat van de autoindustrie, het vliegtoerisme of zelfs Trump, schreef een technologieredacteur van The Guardian. Maar ja, mijn spaargeld geeft momenteel maar 0,05% rente. Zo’n laag rendement, dat zou ook verboden moeten worden. Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie. Lees hier meer afleveringen.