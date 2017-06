Powerlunch met avocado, ei en groen

Voor 4 personen:

Halveer en ontpit de avocado's en schep het vruchtvlees uit de schil. Druppel er wat limoensap over, voeg zout en peper toe en ongeveer 1 el olijfolie. Maak de avocado fijn met een vork. Hak het bosuitje en de koriander fijn. Snijd het halve pepertje in heel kleine stukjes. Meng bosui, koriander en peperstukjes door de avocado. Proef of er nog iets in moet: limoensap, zout, peper.

Verhit een laagje olie in een grote koekepan. Breek 2 eieren in de pan en bak de eieren snel aan beide kanten, tot het wit iets knapperig wordt en de dooier nog niet gestold is. Neem ze uit de pan en bak de andere 2 eieren. Rooster het brood. Meng het groen met enkele druppels azijn, wat olijfolie en zout en peper. Verdeel brood, avocadopuree, eieren en groen over 4 grote borden en serveer meteen.

Variatie: meng wat fijngehakte tomaat (zonder vocht en pitten) door de avocadopuree, en/of blokjes feta.

