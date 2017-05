Portugal uitschieter in eerste halve finale Eurovisie Songfestival

Van de achttien landen die vanavond het podium betraden in het International Exhibition Centre te Kiev, mogen de overige acht delegaties morgen hun koffers pakken.

Er was vanavond onvervalste songfestivalcamp (Montenegro), er waren de obligate clichématige nummers, die iedereen na vanavond alweer vergeten zal zijn (Slovenië, Georgië), maar er waren óók een aantal nummers die onderstrepen dat reguliere hitlijstenpop de laatste jaren een stevige voet aan de Eurovisiegrond heeft gekregen.

Vooral de inzendingen van Zweden, Armenië en Azerbeidzjan zorgen voor een ware kwaliteitsslag. Het meest onderscheidende moment van de avond was echter aan de Portugees Salvador Sobral. De bedrieglijk nonchalante zanger ontroerde het Eurovisiepubliek met zijn breekbare uitvoering van fado-ballade ‘Amar Pelos Dois’, en is in de wandelgangen van Kiev inmiddels uitgegroeid tot dé grote concurrent voor topfavoriet Italië.

Er werd daarbij opvallend sterk gezongen, vanavond. Met deze sterke bijdrages gold deze ronde als zwaarder dan die van komende donderdag, wanneer het Nederlandse O'G3NE aan de beurt is. Ofwel, er komen nóg slechtere liedjes, zo u wilt. Het ziet er dus goed uit voor de Nederlandse inzending.

De afgelopen dagen maakte zich sowieso een optimistische stemming meester van de Nederlandse delegatie. Van mogelijke zenuwen is er rondom de drie zussen niets te merken. Haast eng professioneel sloegen de immer glimlachende Amy, Shelley en Lisa Vol zich door talloze interviews met binnen- en buitenlandse pers. Een spontaan feestje in hun hotel op zaterdagavond, een laatste middag met de Nederlandse pers voor de generale repetities, een gastoptreden op het feestje van de Israëlische delegatie op maandagavond. Daar, in de Euroclub, reageerde het publiek uitzinnig toen de Nederlanders het podium beklommen. Onder de aanwezige internationale fans wordt O'G3NE opeens genoemd als kansrijke outsider, en bij de wedkantoren zijn ze de afgelopen twee weken opgeklommen van vroege uitschakeling tot een zevende plek. We gaan het zien, komende donderdag.

