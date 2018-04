Pornografie voor op de koffietafel

Bert Sliggers & Jos van Waterschoot (red.)

Onder de toonbank. Pornografie en erotiek in de Nederlanden

Van Oorschot; 288 blz. €49,99

Oordeel: kwalitatief wisselende bijdragen over eeuwen Nederporno

Heel expliciet werd het zelden in pornografische boekjes en dubbelzinnige verzen die in het Nederland van de 19de eeuw verschenen. Schrijvers benoemden de daad, geslachtsdelen en ander 'onwelgevoegelijks' liever niet direct. In plaats daarvan gebruikten ze metaforen, hopend dat lezers aan een half woord genoeg hadden om te begrijpen waar het echt over ging bij 'verborgen pruikjes' bij vrouwen of over 'het enten van rozen'.

Het grootste deel van de geschiedenis waren pseudoniemen geen overbodige luxe. Te vrijmoedige publicaties konden een auteur duur komen te staan. De Fransman Louis de Chavigny de la Bretonnière schreef eind 17de eeuw in Nederland 'Het gemijterde zwijn', een pamfletachtige dialoog tussen de aartsbisschop van Reims en Madame de Maintenon, maîtresse en tweede echtgenote van Lodewijk XIV. De Franse autoriteiten namen wraak door hem naar Brussel te lokken, te ontvoeren en gevangen te zetten in de Bastille. Later werd hij overgeleverd aan de benedictijnen die hem opsloten in een kooi op Mont Saint-Michel. Bij zijn vrijlating was De Chavigny de la Bretonnière krankzinnig en ernstig verzwakt. Hij stierf korte tijd later.

Achter de figuur Jan Stront ging waarschijnlijk Pieter Elzevier schuil, telg uit het geslacht van uitgevers. De grote E. du Perron (1899-1940) ondertekende zijn obscene gedichten ruim twee eeuwen later met de schuilnaam W.C. Kloot tot Neukema. De publicatie in 1964 van het weinig verhullende boek 'Ik, Jan Cremer' (de auteur met naam- en toenaam én foto op het omslag) luidde een nieuwe tijd in.

En er werd meer verhuld dan het seksuele alleen. Schrijvers bedienden zich van pseudoniemen, die soms net zo op of over de rand waren. Het 17de-eeuwse 'De doorluchtige daden van Jan Stront' gaat uitgebreid in op lusten en het ontlasten. Al in de opdracht haalt de schrijver bovendien flink uit naar de macht ('schijtkeizers, schijtkoningen, schijtvorsten') en collega-auteurs ('schijtschrijvertjes en -correctoren').

In andere tijden verhulden teksten veel minder, blijkt uit diverse bijdragen in het overzichtswerk 'Onder de toonbank. Pornografie en erotiek in de Nederlanden'. Kuisheid, censuur en vervolging kwamen en gingen.

Naast beschouwingen over de omgang met erotica en pornografie in bepaalde tijdperken (van onder anderen Inger Leemans en Marita Mathijsen) gaat een aantal auteurs ook in op deelthema's. Bert Sliggers verbindt vooroordelen over wellustige exotische vrouwen en mannen mooi aan de indelingen die Linnaeus maakte van de mensheid, de harems uit 'Duizend-en-een-nacht' en reisbeschrijvingen als die van James Cook over Tahiti.

In de huidige tijd bestaat een dubbele houding ten opzichte van bloot en porno. Een grenzeloze wereld aan seks en perversiteiten is met een paar muisklikken op te roepen. Tegelijkertijd is er verpreutsing. Wat in de laatste decennia van de vorige eeuw nog onder de noemer 'vrijheid, blijheid' viel, wordt nu sneller obsceen gevonden.

Pulp

Over smaak valt te twisten. Tegenover wat met liefde werd gemaakt, stond ook veel pulp. Ronduit ranzig is de grote vraag die er zelfs in de decennia na de Tweede Wereldoorlog was naar seksuele fantasieën met nazi's in hoofdrollen: nauwelijks te verzadigen sadistische beulen tegenover schaars geklede, rondborstige vrouwen in plaats van uitgemergelde slachtoffers.

'Pornografie voor op de koffietafel', luidt de aanbeveling bij het fraai uitgevoerde boek. Dat degradeert deze titel te veel tot kijkboek, tot een praatjes-bij-de-plaatjescatalogus bij de expositie 'Porno op papier. Taboe en tolerantie door de eeuwen heen' (Museum Meermanno, Den Haag, Trouw, 21/3).

Niet alle artikelen zijn de moeite waard. Een artikel over homo-erotiek gaat net iets te veel over homo-emancipatie. Taalhistoricus en journalist Ewoud Sanders blijft in 'Gewurgd door een skelet. Blanke slavinnen als lustobject' onder zijn gebruikelijke niveau. De meeste bijdragen bieden wel goed inzicht en prikkelen tot vervolgonderzoek. Er zijn nog veel bijzondere verhalen uit te diepen op dit deelterrein van de cultuurgeschiedenis.

