Populistische partijen spreken zelfs 'linkse' mensen aan, toont 'Chez Nous'

Een film over een Franse populistische partij met aan het hoofd de dochter van een extreem-rechtse politicus? Dat kon maar een ding betekenen, concludeerde het Front National toen 'Chez Nous' van Lucas Belvaux in december werd aangekondigd: de partij en Marine Le Pen zouden met belastingcenten voor gek worden gezet. Geen enkel partijlid had de film op dat moment gezien, maar ach.

Geen revolutionaire inzichten, wel een noodzakelijke film

In 'Chez Nous' wordt niemand voor gek gezet. Het is een sociaal-realistisch drama dat weliswaar de strategie laat zien waarmee populistische partijen zich een respectabel voorkomen verschaffen, maar ook wil begrijpen waarom deze partijen zelfs mensen aanspreken die zich altijd 'links' noemden.

Een van die mensen is Pauline Duhez, een drukbezette wijkverpleegster in het fictieve Noord-Franse Hénart en alleenstaande moeder van twee. Ze kan met alle gezindten in de wijk overweg. Toch weet een charmante oudere arts haar over te halen zich kandidaat te stellen voor de populistische RNP. Hoe? Door te wijzen op hunnie daar in Parijs die alle eerlijke hardwerkende mensen hier in Hénart zo een oor aannaaien dan wel een poot uitdraaien. Want heeft zij de mensen in de wijk erop vooruit zien gaan? Nou?

Door het accent te leggen op Pauline's politieke bewustwording - en haar liefdesleven - en niet op de partijmachinaties van de RNP, vermijdt Belvaux dat de film een eendimensionaal politiek pamflet wordt. Toch legt hij evengoed de spanningen van een opkomende populistische partij bloot: het fascisme bij een deel van de aanhang, de anti-elitaire retoriek terwijl men zelf tot de elite behoort en de antidemocratische principes. Geen revolutionaire inzichten, wel een noodzakelijke film.

