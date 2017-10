Populair radioduo kaapt Nieuwsshow weg bij AvroTros

Precies hetzelfde radioprogramma gaan ze maken, het presentatieduo Peter de Bie en Mieke van der Weij van de razendpopulaire Nieuwsshow op NPO Radio 1. Op exact hetzelfde tijdstip. Maar: voor een andere omroep. Na wekenlang gerommel binnen het Hilversumse Mediapark heeft de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) de knoop nu doorgehakt, en bepaald dat het tijdslot van de zaterdagochtendshow niet langer in handen van AvroTros ligt, maar in het nieuwe jaar naar Omroep Max gaat.

Best beluisterd Een opzienbarend en voor AvroTros pijnlijk besluit. De omroep maakt de Nieuwsshow al 34 jaar, waarvan ruim twintig jaar met De Bie en Van der Weij als vaste stemmen. Maar eind augustus maakte het duo bekend te willen verhuizen, inclusief een deel van de redactie en ‘hun’ Nieuwsshow, het best beluisterde programma van Radio 1. Aanleiding daarvoor was gesteggel over de opvolging van De Bie, die toch al weg zou gaan per 1 januari. De Bie stapte daarop naar Jan Slagter, directeur van Omroep Max. Die had wel oren naar het programma en deed de zendermanager van de NPO een voorstel voor een plaatsje in het uitzendschema van 2018. Hij tekende een vergelijkbare talkshow in op het tijdslot van zaterdag van 8.30 tot 11 uur, precies het tijdslot waarin de Nieuwsshow op dit moment valt. Die zet maakte de ruzie fundamenteel anders dan het gewoonlijke Hilversumse getouwtrek over presentatoren: het nieuwe programma wil de oude Nieuwsshow verdringen.

Vervolgstappen De stunt stelde de NPO voor een dilemma: het programma of de omroep? Met de bekendmaking van de nieuwe radioprogrammering, dinsdagavond, werd duidelijk dat het ‘voorgenomen besluit’ in het voordeel van De Bie en Van der Weij is gevallen en de omroeppolitieke belangen ondergeschikt zijn aan de radiomakers. “Dit presentatieduo wordt bijzonder hoog gewaardeerd door de luisteraar”, schreef de NPO in zijn persbericht. “Wij kiezen ervoor om deze opstelling in een nieuw programma op zaterdagochtend voort te zetten.” De AvroTros, die De Bie begin september op non-actief stelde, is “verre van content” met het besluit. De omroep broedt nog op vervolgstappen. “Donderdag komen alle omroepdirecteuren bij elkaar voor een overleg dat al langer gepland stond”, stelt woordvoerder Eric Dekker. “Dat wachten we af. Misschien spannen we een juridische procedure aan. Het format en de naam zijn in ieder geval in eigendom van AvroTros.” Omroep Max wil nog niet reageren.