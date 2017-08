Poon met tomaten

De hele vis moet je daarom meestal van te voren bestellen. Misschien is dat de reden waarom het vertaalde 'Het grote visboek' van Christian Teubner bij de recepten een grove fout maakt door een dure rode mul (rouget) aan te zien voor een rode poon, wat vaker gebeurt. De grote poonfamilie (Triglidae) zwemt in de Atlantische Oceaan, de Noordzee, de Oostzee, de Middellandse en Zwarte Zee, je zou er dus ettelijke recepten voor verwachten want het vlees is stevig en smakelijk. En niet bedreigd. Maar nee, zelfs 'DedikkevanDam' en 'De grote Kleyn' wijden er geen woord aan.

Ingrediënten voor twee personen: • 2 rode ponen

• Peper

• Zout

• 4 eetlepels olijfolie

• 500 g rijpe romatomaten

• 1 eetlepel tomatenpuree

• 1 gesnipperde rode ui

• 1 gesnipperde teen knoflook

• 2 eetlepels gehakte peterselie

• 4 plakjes limoen

• 2 eetlepels ontpitte zwarte olijven

• 1 eetlepel kappers

• 2 eetlepels limoensap

Recept: De ponen laten schoonmaken - niet fileren! - door de visboer. Kop wegdoen, staart laten zitten. Wassen, drogen, peperen, zouten en in een met olijfolie bestreken ovenschotel leggen. De tomaten inkruisen, even onder kokend water zetten. Koudspoelen, pellen, parten maken, pitten wegdoen. Kleinsnijden. De tomatenpuree losroeren met evenveel water. Mengen met de tomaten en wat zout. Oven voorverwarmen op 200 graden C. 2 eetlepels olijfolie verhitten, ui en knoflook daarin glazig fruiten, het tomatenmengsel toevoegen met de peterselie en onder deksel zachtjes stoven tot de tomaten zacht worden. Beide ponen bedekken met de gestoofde tomaten, versieren met 2 plakjes limoen; olijven en kappers erbij strooien. Tot slot limoensap en de rest van de olie erover. 20 minuten bakken op de middelste richel. Voor serveren garneren met nog wat peterselie. Hierbij geroosterd wittebrood.

Menusuggestie: Vooraf: sardinesalade. Op blaadjes sla: plakken tot op het vlees geschilde sinaasappel, plakken banaan en sardines uit blik. Daaroverheen een saus van fijngesneden bieslook en munt, sinaasappelsap, olijfolie, peper en zout. Na: rumcake met nectarine. Plakje cake beleggen met parten rijpe nectarine, bedruppelen met rum, poedersuiker erover.

