Poiret, de vader van de art deco

"Wat hebben we van Poiret in de collectie?" Het was de eerste vraag die Benno Tempel aan de modeconservator stelde toen hij directeur werd van het Haagse Gemeentemuseum. Hij deed al langer onderzoek naar het ontstaan van de kunstrichting art deco en modeontwerper Paul Poiret (1879-1944) bleek daarin een sleutelrol te spelen. In de expositie 'Art Deco - Paris' krijgt Poiret de rol van 'vader van de art deco' toebedeeld. Tempel: "Deze kunstvorm begint niet ineens in de jaren twintig, het startte al veel eerder. Poiret was niet alleen een groot modeontwerper, hij was de David Bowie van zijn tijd. Hij verzamelde jonge ontwerpers om zich heen en gaf hen ruimte en opdrachten. En zo kon hij de katalysator worden van de nieuwe stroming die daaruit ontstond."

De kunstrichting art deco lijkt een samenvloeiing van kunststromingen waarbij abstraheren, hoekige lijnen of symmetrie een belangrijke rol spelen (o.a. kubisme, constructivisme, futurisme, De Stijl). Tegelijk ligt een accent op het decoratieve, op exotische invloeden uit de oriënt, Egypte, India, Rusland en Japan en op jazzmuziek en moderne dans. Geordend rondom deze thema's ademen de ruim 300 objecten in het Gemeentemuseum de kenmerkende art deco-atmosfeer van luxe en elegantie. De arbeidsintensiviteit spat af van meubels, glaswerk, juwelen, parfumflesjes keramiek, kamerschermen en kleren. In elke zaal staan steevast kledingontwerpen van Paul Poiret.