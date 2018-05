Poëzieprijs voor Daniel Cunin, pleitbezorger van de Nederlandse literatuur in Frankrijk

Vrijwel alles is vertaalbaar, meent Cunin (55). Maar sommige dichtbundels zijn zo taalgebonden dat je er volgens hem twintig jaar voor nodig zou hebben − of een heel team van vertalers. Lastig aan het Nederlands, zegt hij, is dat het veel korte woorden telt: pen, tak, zon. Franse woorden zijn langer, wat het ritme aantast.

Als pleitbezorger van de Nederlandse literatuur in Frankrijk krijgt Cunin nu de Brockway Prijs, een tweejaarlijkse prijs voor poëzievertalers, uitgegeven door het Nederlands Letterenfonds. Hij ontvangt de 5000 euro op Poetry International, het jaarlijkse festival dat vanavond in Rotterdam begint.

Hoe kwam u, als boerenzoon uit de Vogezen, in aanraking met het Nederlands? "Zo'n vijfendertig jaar geleden raakte ik als rechtenstudent in Aix-en-Provence bevriend met een paar Nederlandse studentes. Ik vond het vreemd dat we de Nederlandse cultuur in Frankrijk nauwelijks kenden en werd verliefd op de taal. Om die goed te leren, ging ik in Nederland wonen. Het was verschrikkelijk moeilijk. Schrijven en lezen ging nog wel, maar die uitspraak! Vooral de 'h', al die verschillende e-klanken en natuurlijk de klemtoon: bédelen is iets heel anders dan bedélen. Mensen vroegen me steeds: Wat zeg je nou?"

Des te knapper dat u zich heeft opgewerkt tot vertaler, zelfs van poëzie. Wat trekt u in dat vak? "Toen een Franse vriend lang geleden trouwde, heb ik een verhaal van Couperus vertaald en cadeau gedaan. Ik wilde die mooie tekst delen. Zo begon het. Daarna ben ik doorgegaan, uit liefde. Ik vind Nederland exotisch. De mentaliteit, de landschappen, de geschiedenis, alles is anders. Daar geniet ik van. Nederland en Vlaanderen hebben geweldige literatuur voortgebracht. In Nederland is de poëzie veel zichtbaarder dan in Frankrijk, met de Dichter des Vaderlands, stadsdichters, begrafenisdichters..."

Stelt de Nederlandse poëzie iets voor in Frankrijk, een land met zo'n enorme literaire traditie? "Nederland is volgend jaar gastland op de Marché de la Poésie, een festival in Parijs. Dat biedt kansen. Maar normaal gesproken bestaat Nederlandse poëzie in Frankrijk alleen als een grote Franse dichter ernaar verwijst. Dat gebeurt zelden. Daarom was ik zo blij toen mijn bloemlezing van dichter Willem van Toorn begin dit jaar werd vermeld. De grote Franse dichter Richard Rognet gebruikte toen een paar regels als motto. Een prijs op zich!"