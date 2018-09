Poëzie zonder poespas, verrijkt met een sober kleurenpalet

De gedichten van Kees Spiering kwamen het laatste decennium spaarzaam tot ons via bloemlezingen kinderpoëzie of posters en kussenslopen van uitgeverij Plint. Voor het eerst in veertien jaar verschijnt zijn werk nu weer in boekvorm, en dat werd tijd. De voortreffelijk vormgegeven verzamelbundel ‘Jij begint’ bevat 78 oude en nieuwe gedichten uit ruim dertig jaar dichterschap en toont dat Spiering een van onze beste jeugddichters is.

Zijn poëzie verhaalt over kleine momenten en voor tieners (of mensen die dat ooit geweest zijn) herkenbare gevoelens, die dankzij een verrassend beeld of sterke observatie opeens indruk maken, een glimlach opwekken of ontroeren. Zoals een doodgewone kus aan een stokoude oma: “Haar wang / was dun en slap, boog van je / lippen weg, als kuste je / een theedoek aan de lijn.”

Dankzij nieuw tekentalent Alette Straathof is deze prachtbundel ook een lust voor het oog