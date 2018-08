Poëten Kendrick Lamar en Patti Smith zorgen voor daverende slotdag van Lowlands

Het was aan Kendrick Lamar om zondagavond in de Alpha de 26ste editie van Lowlands af te sluiten. Lamar, de rapkoning van nu, de held van het jonge publiek. Die ander was natuurlijk Patti Smith, punkpoëet uit een voorbij tijdperk, maar nog altijd onverzettelijk als je haar een microfoon geeft. En beiden stelden níet teleur.

Maar deze straatdichter uit Compton is terecht uitgegroeid tot wereldster, zo bewees hij eens te meer op Lowlands, dat met hem een daverende afsluiter had.

Het is een rapper met een boodschap, en diens ‘Alright’ is uitgegroeid tot lijflied van de Black Lives Matter-beweging. Het werd dan ook met gejuich ontvangen, maar geen moment werd de rapper prekerig. Misschien een kleine aanmerking - voor een slotshow op een groot festival als Lowlands voelde de routine van de Amerikaan soms wel een beetje als business as usual.

En wat ging hem dat allemaal gemakkelijk af, dat spelen met zijn teksten op die buigzame flow tijdens het ziedend harde ‘Backseat Freestyle’, of het agressieve ‘m.A.A.d City’. Even wat andere zanglijntjes inzetten tijdens ‘Drank’, of die vurig ratelende verse bij ‘XXX’ ietsjes losser invullen? Geen probleem.

Hij bespeelde op zijn gemak het publiek vanaf dat grote podium, helemaal in zijn eentje, zijn band opgesteld aan de linkerzijde. De muzikanten hadden een grotere rol gekregen dan bij de gestileerde show in de Ziggo Dome. Zo zat er flink wat meer dynamiek in de show dankzij de live drums, stopte de band meer groove dan normaal in ‘ELEMENT’ en was er tijdens ‘King Kunta’ en ‘Moneytrees’ zowaar een omlijstende gitaarsolo te horen.

De rapper sloot af op het Alpha-podium met een iets ingekorte versie van de show waarmee hij in februari nog in de Ziggo Dome stond. Met een vlammend begin, het harde ‘DNA’. en ‘ELEMENT’, gevolgd met de opzwepende g-funk van ‘King Kunta’.

Drie jaar terug stond Kendrick Lamar al in de Alpha, toen het nog tamelijk uniek was dat rappers zo’n groot podium kregen op Lowlands. Maar tijden veranderen, en snel. Ondertussen is de statuur van de uit Compton (Los Angeles) afkomstige Lamar, die zowel op waardering onder critici als het grote publiek kan rekenen, alleen maar gegroeid. Zijn afgelopen drie platen werden de hemel in geprezen, hij geldt als een belangrijke, genuanceerde stem in de Amerikaanse Black Lives Matter-beweging en zijn vorig jaar verschenen album DAMN. werd onderscheiden met een Pulitzer.

Patti Smith

Dat Patti Smith wat meer haar best moest doen om het publiek mee te krijgen dan Lamar, is een understatement. Ook moest ze voor een leeg aanvoelende Bravo een stuk harder werken dan tijdens haar afgelopen shows in Nederland – eerder deze maand in Paradiso, eerder deze zomer in een Amsterdamse kerk. Hier stond een deels jonger publiek, een publiek dat haar misschien nog helemaal niet kende. Een publiek dat in ieder geval afwachtend stond te kijken waar deze grijze vrouw mee zou komen.

Te beginnen met ‘Dancing Barefoot’, ‘Ain’t it Strange’. En wat bleek Smith nog vitaal. Krijsend in haar microfoon, zo waar headbangend, kwiek bewegend over het podium. Door die onvermoeibare inzet kreeg ze gaandeweg de Bravo voor zich gewonnen – dusdanig dat ze het zich na een half uur zelfs kon permitteren een deel van haar gedicht ‘The New Jerusalem’ voor te dragen, terwijl het publiek aandachtig luisterde.

Ze overwon dankzij haar imponerende stemgeluid, en natuurlijk dankzij luidkeels meegezongen nummers als ‘Gloria’ en ‘Because the Night’, waarbij ze haar gitarist voorstelt, haar zoon Jackson Smith.

Patti Smith verzorgde op Lowlands de poëzie van pure rock ’n roll. Zonder opsmuk. Vier rockers die loeisterke nummers speelden. Het optreden heeft één gemene deler met al die wilde hiphopfeestjes, er loopt één rode draad door Lowlands die Smith haarfijn aanvoelt. Het niet aflatende verlangen naar vrijheid. Perfect onderstreept met haar afsluiter: People Have The Power.