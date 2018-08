Podcast gezocht? Probeer eens Harry Banninks liedjesfabriek

Je zal maar in de Harry Banninkstraat wonen en de man in kwestie niet kennen. Gelukkig is daar een oplossing voor, ook aan te raden voor wie niet in een van de vier Nederlandse straten woont, vernoemd naar de componist en arrangeur: De Grote Harry Bannink Podcast.

Schrijver/presentator Gijs Groenteman (44), stelde een biografische 'mega-podcast' samen gewijd aan de mysterieuze en magische componist.

Bij wie nog steeds geen belletje gaat rinkelen: de liedjes uit 'Ja zuster, nee zuster', 'Klokhuis' en de musicals van Annie M.G. Schmidt kwamen allemaal tot leven onder de toetsen van Banninks piano. Een voorbeeld: 'Vluchten kan niet meer', het platgedraaide duet dat samenviel met de Koude Oorlog en een dreigende atoomoorlog.

Meer dan drieduizend liedjes van de hand van Harry Bannink (1929-1999) rijgen het collectief geheugen van Nederland melodisch aan elkaar. "Ik ben opgegroeid met Harry Bannink. Eindeloos heb ik naar zijn liedjes geluisterd", opent Groenteman zijn podcast-reeks.

Monument

In zijn serie van inmiddels 35 afleveringen, 'een persoonlijk monument voor Harry', worden persoonlijke interviews met Banninks werkkring - musici, tekstschrijvers, acteurs, programmamakers - afgewisseld met liedjes. Banninks repertoire is breed: van ernstig tot opzwepend, maar altijd mateloos melodisch met wisselende wendingen.

"Harry voelt alle nuances in mijn teksten aan en gebruikt die als muzikale kansen. Door hem durfde ik rare sprongen te maken qua ritme en rijm", horen we in een oud fragment met Annie M.G. Schmidt, in aflevering 20, met haar zoon Flip van Duyn. Schmidt was Banninks muze, samen maakten ze succesvolle musicals en gingen op inspiratiereizen naar Broadway, New York. "Mam was een werkbeest", zegt Van Duyn.

In Groentemans 'jongensdroom' worden 'vergeten liedjes' en de gezichten achter die liedjes gevierd. Hans Dorrestijn, Aart Staartjes, Wieteke van Dort en vele anderen: ze blikken liefdevol en geanimeerd terug, ontrafelen langzaam het raadsel Harry Bannink. Hij wordt beschreven als kleurloos, virtuoos, bescheiden en bovenal, een 'liedjesfabriek'.

Een vertrouwd verleden komt tot leven, aflevering na aflevering. Een tijdsbeeld van Holland, van 'vergeten verwoordingen': m'n moe, boezem in majeur, van wanten weten. Een uniek kijkje achter de schermen van vergane podia en de Nederlandse 'showbizz', zoals via 'scriptgirl' Margot de Boer van de Vara in aflevering 10.

Vanaf 30 september gaat Groenteman met de Grote Harry Bannink Podcast On Tour trouwens de theaters in, bijgestaan door Frank Groothof en Bannink-orkestleider Dick van der Stoep.

Groenteman is kritisch, geestig, rustig. Maar het zijn vooral de liedjes om van te houden, meebewegend met 'Hoezepoes' of het 'Poep-en-piesmenuet': wie in de Harry Banninkstraat woont, mag best een beetje trots zijn. Pap-pi-pap-pi-da.