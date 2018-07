Pittige discussie tussen Dijkhoff en Eus verhult de leegte van 'VI Oranje Blijft Thuis'

Daarom maakten gasten Özcan Akyol (Eus) en Hans Kraay jr. donderdag maar elkaars programma’s zwart, klaagden wat over reclameblokken bij de commerciële omroepen en daagden elkaar uit. “Waarom zit jij eigenlijk niet bij 'Studio Rusland'?”, kreeg Eus te horen. Van dat gekissebis val ik in slaap.

Enige stemverheffing bij het item met VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff maakte me weer wakker. Maar de RTL-praatjesshow herkauwde alleen zijn plannen met de bijstand die hij 25 mei al presenteerde op het VVD-congres. Columnist/ schrijver Eus ging tegen hem in, noemde hem de nieuwe Halbe Zijlstra en verdedigde zijn vrienden die analfabeet zijn, gedragsproblemen hebben en geen netwerk. Hoe moeten die een ambtelijke brief lezen?

Wauw, een van ‘onze vrouwen’ die de wereld verovert

Die bureaucratie wil Klaas ook niet meer. Iedereen in de bijstand moet een persoonlijk gesprek krijgen over wat hij/zij wél kan, en worden beloond voor extra inzet (taal leren, sollicitaties) in plaats van gekort als-ie niets doet. Niets nieuws. Maar Dijkhoff was weer even in beeld tijdens het reces en Eus had een ‘pittige discussie’ die online rondgaat. Toch weer geslaagd.

Cliffhanger Vlak ervoor zag ik het Britse 'Employable Me', over mensen met een beperking die dolgraag willen werken. Dat arme meisje Nicola (26). Ze studeerde cum laude af in multimediajournalistiek, maar loopt door een hersenverlamming met een rollator en heeft veel pijn. Ze solliciteert al vijf jaar! Zulke gemotiveerde maar afgeserveerde mensen zou ik als eerste zo’n Dijkhoff-gesprek gunnen. Het meest gefascineerd was ik donderdag door de Nederlandse architect Francine Houben die met haar bureau Mecanoo prestigieuze projecten binnensleept. Wauw, een van ‘onze vrouwen’ die de wereld verovert. Wat maakt haar nou zo goed en kansrijk? Ik hoopte in het vierdelige ‘Francine Houben, een Hollandse architect met wereldsucces’ van AvroTros een beeld te krijgen van haar aanpak en de ‘Mensch’ daar achter. De eerste aflevering dook op haar klus waar alle toparchitecten van dromen: de verbouwing van de honderd jaar oude New York Public Library (NYPL). Tien jaar werk, 500 miljoen euro - dat gaat ergens over. Ze spendeerde met collega’s maanden in het gebouw om het gebruik van elke ruimte te doorgronden. Dat is haar kwaliteit: ze (ver-)bouwt markante gebouwen maar blijft denken vanuit de mensen erin. De bezoeker wil ruimte, de bibliothecaris een veilige positie, et cetera. Maar als één beeld uit de serie blijft hangen, is het een snellende Houben, schuin over haar schouder nog wat vertellend. De rust ontbreekt om de magie van architectuur aan de leek over te brengen. Waaróm blijft zij in haar ontwerp aan de mens denken, in tegenstelling tot andere architecten? De oubollige voice-over van Gijs Scholten van Asschat voegt weinig toe. Ik geef het nog een kans want volgende week zien we breder wat ze doet: lesgeven aan Yale, met een koninklijke delegatie mee naar Rome, studenten ontvangen in haar stad Delft en opdrachten proberen binnen te slepen. Aflevering één eindigde bovendien met een cliffhanger: keuren de geldschieters haar plannen voor de NYPL goed? Ik mag hopen dat de belofte wordt ingelost. Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.

