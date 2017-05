Pirates V: achtbaan-actie en een oceaanzombie

Het verhaal valt in de categorie nauwelijks na te vertellen en is eigenlijk irrelevant. Het gaat om de kleurrijke personages

Is het alweer zes jaar geleden dat het vorige deel van de serie actiefilms rond excentrieke piraten in de bioscopen te zien was? Jack Sparrow, de kapitein met rock-look, gespeeld door Johnny Depp, is inmiddels zo stevig verankerd in hedendaagse populaire cultuur dat je het gevoel voor tijd een beetje verliest. Toch vertoont deze vijfde film weinig sporen van uitgeblustheid. Voor de fans valt er met terugkerende én nieuwe acteurs veel te beleven in het universum van eenbenige, zwaar doorleefde, criminele zeevaarders die elkaar op open water, op vasteland en zelfs tot op de zeebodem dwarszitten.

Het verhaal valt in de categorie nauwelijks na te vertellen en is eigenlijk irrelevant. Het gaat om de kleurrijke personages. Depp vermaakt als de aan nog lager wal geraakte piraat die in de opening middels een hoogst originele, heerlijk in beeld gebrachte bankroof probeert zijn geluk te keren. Er is een jonge marinier (Thwaites) die de vloek op zijn vader wil verbreken, een onstuimige astrologe (Scodelario) en een kwaadaardige oceaanzombie: de Spaanse Javier Bardem die met fraaie visuele effecten nauwelijks herkenbaar is.

Lichtvoetigheid, achtbaan-actie en visueel computerspektakel bepalen opnieuw de sfeer: jammer voor liefhebbers van ouderwets acrobatische avonturenfilms. De film had bovendien gerust een half uur korter gemogen. Maar daar krijg je een flitsoptreden van popidool-op-leeftijd Paul McCartney en van de heldin uit de eerste films, Keira Knightley, voor terug.

