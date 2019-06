Pinkpop kreeg een nostalgisch feestje voor haar jubileum

Liefst twee uur en een kwartier denderden zondagavond drums en griezelig galmende gitaarriffs voort over de drafbaan van Landgraaf. Ook zanger Robert Smith was goed in vorm, met zijn als vanouds droefgeestig klinkende stem. De zestigjarige frontman van The Cure heeft ook nog altijd rode lippen, pandazwarte ogen en gitzwart, geföhnd suikerspinhaar.

Nee, de Britse new wave band stelde zeker niet teleur. Toch was The Cure niet de gedroomde hoofdact die zou passen bij een vijftigste editie van Pinkpop, het langstlopende festival ter wereld. Met de maatstaf van oprichter en nog altijd directeur Jan Smeets in het achterhoofd waren de zaterdag én -zondag verstoken van échte headliners.

Massahysterie

Die moeten massahysterie veroorzaken, zei Mister Pinkpop in de aanloop naar dit feestje. Zoals The Cure in 1986 wél deed; de band redde Pinkpop toen ternauwernood van een faillissement. In die jaren had het festival te kampen met teruglopende bezoekerscijfers; veel grote artiesten gingen liever in hun eentje in een stadion spelen.

Van dat probleem bleek Pinkpop dit jaar opnieuw last te hebben: Smeets had Rammstein, Metallica, Muse en Eddie Vedder wel gepolst, maar zij speelden rond Pinksteren liever in een Nederlands stadion. Tot zijn frustratie.

Zaterdag was Mumford and Sons afsluiter. De Britse folkrockband zorgde zeven jaar geleden misschien voor opwinding, maar hinkte nu vooral op te veel verschillende gedachten: van folk, poprock en electropop. Alleen met het oude werk zoals ‘Little Lion Man’ en ‘The Cave’ kreeg Marcus Mumford het publiek écht mee.

Het Pinkpopmeisje, nu een vijftigjarige Lady, zag dat het goed was

De Haagse rockers van Golden Earring waren een betere hoofdact geweest. Nu trapten ze het festival zaterdag af met ‘When The Lady Smiles’. Vijftig jaar eerder redde de band de allereerste editie door hun geluidsapparatuur uit te lenen aan andere bands. Het Pinkpopmeisje op het festivallogo, nu uitgegroeid tot een vijftigjarige Lady, zag dat het goed was.

Oké, de bassolo van Rinus Gerritsen na hits als ‘Twilight Zone’ en ‘Another 45 Miles’ kon een onsje minder. Maar het was fijn om uit die bas-trance weer wakker te worden met ‘Radar Love’. De drumsolo van Cesar Zuiderwijk kreeg alle handen op elkaar. “We kunnen het nog wel klaren”, zei bassist Gerritsen vorige week in Trouw. Waarvan akte.