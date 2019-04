Pils is maar saai, bij Prairie Artisan Ales, een brouwerij in Oklahoma is overdaad een deugd

Deze biercolumn komt tot u vanuit Tulsa, Oklahoma. Een vrij gemiddelde, middelgrote plaats midden in Amerika, met een bovengemiddeld aantal ambachtelijke brouwerijen. Ook de kwaliteit van het bier steekt boven de middelmaat uit, dus ik had voor deze aflevering de keuze: verschillende bieren uit Tulsa worden inmiddels in Nederland geïmporteerd.

Lees verder na de advertentie

Een van de best aangeschreven brouwers hier is Prairie Artisan Ales. Ze bestaan sinds een jaar of zeven, en het is zo’n typisch Amerikaanse brouwerij, die overdaad als een deugd ziet. Pils, daar doen ze niet aan, dat vinden ze maar saai. Ze produceren sterke stouts en hoppige IPA’s, liefst met allerlei buitenissige smaaktoevoegingen. Zo is de Prairie Bomb een imperial stout met 13 procent alcohol, gebrouwen met espressobonen, chocolade en chilipepers. Voor mannen met baarden en cowboyhoeden.

Mijn Europese voorkeur neigt dan toch eerder richting less is more, en dus dronk ik de Standard, een saison. Ook die had wel een aangenaam exotische twist meegekregen: net iets bloemiger en hoppiger dan de meeste Belgische saisons. Waar die Belgische originelen vaak droog zijn, en je er het hooi in proeft van de Henegouwse zomer, zo proef je hier het net wat bredere palet van de grassen en bloemen van de prairie van Oklahoma in. Dat verbeeld ik me dan althans. Maar ik wilde ook opmerken dat de gebruikte hop een typisch Amerikaans accent aanbracht in dit bier. Tot ik net las dat die hop uit Nieuw-Zeeland afkomstig blijkt.

Zo zie je maar weer, je projecteert heel wat op bier als je op vakantie bent, en je moet altijd maar afwachten of het nog net zo speciaal smaakt als je weer thuis bent. Maar bij dit bier kunnen we dat straks dus wel uit gaan proberen.

Een tulpglas