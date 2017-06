Piet Mondrizwaan brengt De Stijl naar Duckstad

In de snaakse strip wipt Goofy het Cornelis Prulmuseum binnen voor een lesje moderne kunst. Hij ontdekt dat kunst niet alleen is bedoeld als versiering. Nee, het hoeft helemaal niet te lijken op de werkelijkheid: kunst draait om iets vertellen, ontdekken en het opwekken van gevoel. Om zich goed te kunnen uitdrukken, zo leert de getekende dingo, hebben kunstenaars totale vrijheid nodig.

Lees verder na de advertentie

Donald Duck moet bij de lezers niet enkel een lach op het gezicht toveren, legt Marjolijn Hoffmans de keuze van het weekblad voor een modernistische editie uit. “We proberen kinderen, zonder dat ze het zelf door hebben, ook iets te leren.” Bovendien moeten de stripverhalen de volwassen abonnees aanspreken. “Want ons tijdschrift is voor jong en oud: Donald Duck is het grootste mannenblad van Nederland.”

Gerrit Rietveld, Piet Mondrizwaan en Kaatje Kukelheim, een nazaat van de beroemde kunstverzamelaar Peggy Guggenheim, zijn niet de eerste artistiekelingen die Duckstad met een bezoek vereren. Zo lachte in 2015 een eendenversie van Vincent van Goghs ‘Zelfportret met grijze vilthoed’ de lezer tegemoet en stond het blad vier jaar geleden in teken van een beroemd museum dat na lange verbouwing werd heropend, net als het Amsterdamse Rijkmuseum indertijd.

Ons tijdschrift is voor jong en oud: Donald Duck is het grootste mannenblad van Nederland Marjolijn Hoffmans

Duckstad is een parallel van de mensenwereld, stelt Hoffmans. “De avonturen van Donald zijn vaak gebaseerd op wat er in de maatschappij speelt.” Al is niet ieder thema geschikt voor een scenario. “Het 500ste sterfjaar van Jeroen Bosch, dat kort geleden uitgebreid werd gevierd, hebben we overgeslagen. Zijn kunst was niet romantisch genoeg voor onze vrolijke figuren.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.