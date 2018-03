Pianist Tigran Hamasyan is als volwassene nog steeds een wonderkind

Niet elk kind dat een wonder was, blijft een wonder. Wie al op jonge leeftijd excelleert, ontbeert op latere leeftijd nogal eens de noodzakelijk uitdaging, het volwassen geworden kind raakt verveeld of verliest het plezier in muziek zelfs helemaal . Alles kunnen, daar is de lol snel vanaf. Menig wonderkind kent dan ook een fase waarin het rebelleert en zich soms zelfs kwijtraakt. De jonge Armeense pianist Tigran Hamasyan heeft het allemaal meegemaakt, maar er zijn voordeel mee gedaan. Hij heeft de paradox onderkend dat om het plezier in de muziek te behouden hij in de muziek meer moet doen dan plezier maken. Hamasyan is terug naar de bron gegaan, heeft onderzocht wat hem drijft en daarnaast waar zijn muziek werkelijk vandaan komt. Drie jaar geleden leverde dat onderzoek de meesterlijke cd 'Luys i Luso' op. Armeense religieuze muziek van de vijfde eeuw tot en met de twintigste. De als virtuoos jazzpianist bekend staande Hamasyan verraste iedereen met deze haast klassieke plaat.

Als hij in een groot wit kerkgewaad de trappen van het Concertgebouw afdaalt, heeft hij van ver iets van een kind. Alsof hij in zijn nachthemd naar beneden gekomen is om een glas melk te vragen. Dan neigt hij zo diep naar de piano dat een oor bijna de toetsen raakt. De eerste noot die hij aanslaat, is voor het koor. Vanaf de tweede noot is het daar: die imposante puurheid van muziek die over essentiële zaken gaat. Over de angst tekort te schieten en fouten te maken. Over de hoop op vergeving. De wens en het weten er niet alleen voor te staan.

Tegenover de zwaarte van de teksten brengt Hamasyan gedoseerd lichtheid aan

Tegenover de zwaarte van de teksten brengt Hamasyan gedoseerd lichtheid aan. Een paar maten ragtime, een engelachtig akkoord. Sommige kerkmuziek drukt je neer, deze helpt je overeind, je houdt je moeiteloos vast aan de overweldigende koorstemmen waarin weer die puurheid klinkt en niets gekunsteld is. Elk idee van tijd of plaats vervaagt, dit is muziek van altijd en overal. En Hamasyan is het volwassen wonderkind dat middenin die geweldig ontroerende muziek toch even wil uitproberen of de harmonie niet ook even net anders kan.

