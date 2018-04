Pianist Aimard belichaamt de muziek van Ligeti op erefestival

Het Ligeti Festival in het Muziekgebouw aan 't IJ was op papier al een knap programma, daar was met opgestroopte mouwen behoorlijk aan getrokken. Het IJ-team had met de artistieke bemoeienis van Reinbert de Leeuw en Pierre-Laurent Aimard twee flinke troeven in handen. Beide musici hebben een goed deel van hun carrière in nauw contact gestaan met de Hongaarse componist en wisten wat hij wilde.

Naast concerten bestond het aanbod uit films over György Ligeti, een masterclass en meer. De openingsuitvoering met het Asko|Schönberg en Slagwerk Den Haag en een solorecital van Pierre-Laurent Aimard de avond erop trokken volle zalen.

Ligeti's virtuoze partij was een peulenschil onder Puglia's handen. Adembenemend.

Joseph Puglia is violist in het Asko|Schönberg en soleerde voor de gelegenheid bij zijn collega's onder leiding van Reinbert de Leeuw in Ligeti's Vioolconcert. Dat ging zo: hij kwam op, ordende relaxed wat bladmuziek op zijn lessenaar, keek eens rustig om zich heen en knikte naar de dirigent: nou, laten we beginnen, alles alsof hij net nog bij je aan de keukentafel zat. En precies zo ging het eraan toe in Ligeti's virtuoze partij, een peulenschil onder Puglia's handen. Adembenemend.

Sprookje De alt Katalin Károlyi ging een fantastisch duet aan met Slagwerk Den Haag in 'Síppal, dobbal, nádihegedüval', waarbij de onvertaalbare klanken en kreten die Ligeti met haar stem in gedachten schreef, als een sprookje in de oren klonken. Pierre-Laurent Aimard boog zich over het Pianoconcert en zorgde voor flitsend geweld in een stuk dat de trommelvliezen ellendig pijnlijk tot trillen brengt. Een volgende tour de force voor Aimard, een dag later, bestond uit de drie etudeboeken en 'Musica ricercata' - muziek die Ligeti in verschillende levensfasen componeerde. Enkele etudes droeg hij aan de Fransman op, de pianist bracht er vele in première. Aimard zweette peentjes, hing met zijn hele bovenlijf boven het instrument om de extreme dynamische aanwijzingen te kunnen bewerkstelligen of dwaalde over het klavier. Hier was eigenlijk geen sprake meer van pianospelen, of van vingers die toetsen beroerden, maar van iemand die de muziek belichaamde. Aimard wás de muziek. Het geluid dat hij daarvoor nodig had, zat toevallig in de klankkast van de vleugel.