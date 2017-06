Phronesis-oeuvre als bigbandmuziek

De Brits / Deens / Noorse band Phronesis opereert doorgaans in de bezetting van het traditionele pianotrio, maar de suggestie dat de piano het dominante instrument zou zijn, is misleidend. Bij Phronesis hebben de drie musici een niveau van volkomen gelijkwaardigheid bereikt. Het is een dusdanig organische samenwerking dat de groep als een onvoorstelbaar hecht geheel overkomt. Na zes steeds sterker wordende albums in dat formaat, gooit Phronesis het nu over een andere boeg. Tezamen met de Frankfurt Radio Big Band werd een dwarsdoorsnede van het Phronesis-oeuvre onder leiding van arrangeur en dirigent Julian Argüelles omgetoverd tot bigbandmuziek. Een risicovolle onderneming vanwege de mate waarin de drie muzikanten van het trio op elkaar zijn ingespeeld, maar een die goed uitpakt. Dat is in belangrijke mate de verdienste van Argüelles die de kern van Phronesis' muziek onaangetast liet en de melodische en ritmische rijkdom alleen maar uitvergrootte. De grote flexibiliteit, de geweldige energie, het is allemaal behouden gebleven. Het verschil en zelfs een kleine winst wordt behaald door het veel weelderige en zorgvuldig gebalanceerde palet van klankkleuren.

Phronesis speelt zondag 9 juli op North Sea Jazz

