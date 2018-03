Philippe Remarque bouwde een zin van een duizelingwekkende complexiteit

De vorige keer had ik het over een zin die Volkskrantbaas Philippe Remarque in het radioprogramma De Taalstaat gebezigd had: 'Dat was de mail die ik had gehoopt nooit te zullen ontvangen.' Ik merkte op dat het een mooi voorbeeld van 'extractie' was: het woordje 'die' hoort qua betekenis bij 'ontvangen.' Maar die zin bevat nog veel meer moois.

Lees verder na de advertentie

Wat denkt u bijvoorbeeld van 'ik had gehoopt die nooit te zullen ontvangen'? Niks bijzonders, zult u zeggen: als je een voltooid verleden tijd hebt ('had gehoopt'), dan heb je vaker een zogeheten 'irrealisbetekenis.' De zin beschrijft dan iets wat niet gebeurd is.