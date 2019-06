Phil Collins in het Goffertpark was soms meer een nostalgische dia-avond dan een concert

Die voert de grap wel erg ver door, denkt het publiek nog, als Phil Collins met wandelstok het podium op komt strompelen, en met gepijnigd gezicht op een kruk neerzijgt. De wereldtour van de inmiddels 68-jarige zanger heet immers ironisch ‘Still Not Dead Yet’ - nog steeds niet dood. Maar nee, het blijkt een daadwerkelijke blessure, die Collins met een in het Nederlands uitgesproken zinnetje toelicht: “Mijn voet is naar de klote”.

Met die grap heeft hij het publiek gelijk ontwapend, voor zover dat nog nodig was. Want de Brit heeft de gunfactor sowieso wel. Tegenwoordig althans. Er was een tijd dat Phil Collins in veel kringen als ‘fout’ gold: een ietwat brave zanger, die met zijn ietwat gladde hitjes niet voldeed aan een bepaald clichébeeld over rock en roll.

Inmiddels leven we in een muzikaal tijdperk waarin aanstekelijke popnummers gewoon op hun merites beoordeeld kunnen worden, en hoeven we niet meer besmuikt te doen over onze bewondering voor de Brit en zijn repertoire van bona fide hits, die je allemaal zo meefluit. Er waren maar liefst 50.000 mensen op af gekomen.

Het optreden begint met twee van die hits, Against All Odds en Another Day in Paradise, en daarbij klinkt de stem van Collins misschien ietsjes stroef, maar wat betreft timbre en zuiverheid valt het met de slijtage alleszins mee. Helaas zakt Collins al snel weg in het tweede garnituur van zijn repertoire. De geheide hits die daartussen iedereen weer bij de les hadden moeten brengen, zoals Can’t Hurry Love of Something Happened On The Way To Heaven, missen puntigheid doordat ze net te langzaam gespeeld worden.

Uiteindelijk ontstaat er toch nog sfeer, als de schemering invalt

Als op zeker moment de schermen geen livebeelden van het podium meer tonen, maar oude foto’s van Collins, en de band ter begeleiding een niemendalletje inzet, klinkt de titel van de tour ineens eerder pijnlijk dan grappig: is dit nog een concert, of toch eerder een nostalgische dia-avond? Toch is er ook jeugdige input: de 18-jarige zoon van Collins zit achter de drums. De vertedering die dat oproept bij het voorstelrondje, is alleen snel weer vervlogen als zoonlief het optreden lam mag leggen met een ellenlange en oubollige drumsolo.

Uiteindelijk ontstaat er toch nog sfeer, als de schemering invalt, Collins ‘In The Air Tonight’ inzet, en de beroemde drumbreak uit dat nummer over het Goffertpark dondert. Maar dan naderen we het einde van de avond alweer. Wat er na het concert vooral in de lucht hangt, is het gevoel dat deze popster toch een beetje op zijn retour is.

