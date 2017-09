Petje af voor alle waaghalzen die hun stem durven laten horen

"Laten we allemaal zo veel mogelijk tijd doorbrengen met nieuwe muziek", besloot Mayke Nas haar openingsspeech van de Gaudeamus Muziekweek. De Componist des Vaderlands gaf het startschot in TivoliVredenburg, vlak voordat de nieuwe noten uit de instrumenten van het Asko|Schönberg vloeiden. Voor hedendaagse muziek is Gaudeamus een week lang het juiste adres. De organisatie biedt jonge talenten een podium en reikt jaarlijks de Gaudeamus Award uit, ter waarde van 5.000 euro.

Wat is nieuwe muziek? Tijdens het openingsconcert werd de luisteraar meegezogen in één groot geluidsonderzoek. Dat ging zo ver dat de kern van een instrument vaak helemaal niet aan bod kwam. Zitten de snaren eigenlijk wel op een viool ten behoeve van de fraaie melodie? Niet die ene pakkende frase bleef in het geheugen hangen, maar flarden en sferen van een compositie.

Programma Wat er zoal op het programma stond: het brulachtige geluid in 'The Codex of thoughtcrimes' van Alexander Khubeev. Ruig materiaal, angstaanjagend. De zangers van Cappella Amsterdam brachten hun aandeel via een kartonnen koker tot klinken, de ware kwaliteit van de gouden keeltjes mochten we niet meemaken. Belangwekkende kwaliteit en minder opzienbarende handschriften wassen de oren en stemmen tot reflectie over wat muziek is en kan zijn Tot de creatievelingen behoorde ook Jan-Peter de Graaff, die de cello een hoofdrol gaf in 'Rimpelingen' en als een van de weinigen een mooie lange noot een mooie lange noot kon laten zijn. Anders dan collega Sky Macklay: in 'White/Waves' joeg ze, computergestuurd, het geluid van een golvende zee door de zaal dat de dialoog aanging met ratelende pianosnaren. Wilbert Bulsink greep je bij de strot met 'Meanwhile, behind, between, etcetera'. Millimeter voor millimeter kroop zijn stuk voort, met als uitwerking een enorme spankracht, van begin tot eind. Trage glissando's, een veelheid aan minigeluidjes en een plotselinge vioolsolo onder leiding van Bas Wiegers droegen bij aan een bijzonder, niet na te vertellen verhaal. Het actuele componeren lijkt niet uit te gaan van pure schoonheid of een heldere vorm, de jonge klankmeesters willen het publiek veelal een sensatie doen ondergaan, met verschillend resultaat. Petje af voor alle waaghalzen die hun stem durven laten horen. Belangwekkende kwaliteit en minder opzienbarende handschriften wassen de oren en stemmen tot reflectie over wat muziek is en kan zijn. Gaudeamus Muziekweek: t/m 10/9.

